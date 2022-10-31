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    Tarih ve estetik filozofu, şair Yahya Kemal'in 64'üncü ölüm yıl dönümü

    Türk edebiyatına unutulmaz eserler kazandıran Yahya Kemal Beyatlı 64 yıl önce hayatını kaybetti. Ünlü şair Sessiz Gemi adlı şiiriyle biliniyor. Öte yandan pek çok isim yetiştiren Beyatlı'yı tanıyalım.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 13:28
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    Tarih ve estetik filozofu, şair Yahya Kemal'in 64'üncü ölüm yıl dönümü

    Asıl ismi Ahmed Agah olan Yahya Kemal Beyatlı, Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey ile şair Leskofçalı Galib'in yeğeni Nakiye Hanım'ın oğlu olarak Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te, 2 Aralık 1884'te hayata gözlerini açtı.

    Daha sonra şiirlerine de yansıyacak olan Üsküp'teki Rakofça çiftliğinde çocukluk yıllarını geçiren Beyatlı, özel Mekteb-i Edep'te eğitim gördü ve 1892'de Üsküp İdadisi'ne girdi.

    Yahya Kemal Beyatlı, İshak Bey Camii Medresesi'nde Arapça ve Farsça dersleri aldı.

    Ailesiyle 1897'de Selanik'e taşınan usta şair, annesinin vefatının ardından babasının evlenmesi dolayısıyla Üsküp'e geri döndü, sonrasında yeniden Selanik'e gönderildi.

    Beyatlı, 1902'de İstanbul'da Vefa Lisesi'ne devam etti, 1903'te ise Jön Türk olma hevesiyle Paris'e giderek bir yıl kadar Fransa'daki Meaux okuluna devam etti.

    Siyasal bilgiler yüksek okuluna başladığı 1904'te Jön Türklerle bağlantı kuran Beyatlı; Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet ve Samipaşazade Sezai gibi dönemin ünlü isimleriyle tanıştı.

    Tarih ve estetik filozofu, şair Yahya Kemal in 64 üncü ölüm yıl dönümü #1

    Sayfa: 112

    "Bir düşünür olarak Yahya Kemal"

    Prof. Dr. Ömer Özden, çoğu insanın Yahya Kemal'i sadece şair olarak bildiğini belirterek, "Yahya Kemal'in bir düşünür olduğu hatta bir tarih, estetik filozofu olduğunu hiçbirimiz düşünmeyiz, hatta yakınına bile yaklaştırmayız. Fakat bizim filozoflarımızdan, mütefekkirlerimizden bir tanesi Yahya Kemal'dir." ifadelerini kullanmıştı.

    "Şu kopan fırtına Türk ordusudur"

    "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi, / Ta ki, yükselsin ezanlarla müeyyed namın / Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın /" gibi unutulmaz mısralara imzasını atan Yahya Kemal Beyatlı'nın 64'üncü ölüm yıl dönümü. Yahya Kemal'i sevgi ve saygıyla anıyoruz...

    Ünlü şair, 1 Kasım 1958'de İstanbul'da hayatını kaybetti.

    Ruhu şad olsun...

    Tarih ve estetik filozofu, şair Yahya Kemal in 64 üncü ölüm yıl dönümü #2

    Sessiz Gemi

    Yahya Kemal Beyatlı'nın en ünlü şiiri şüphesiz Sessiz Gemi'dir. Bu güzel şiiri bir kez daha hatırlayalım...

    Artık demir almak günü gelmişse zamandan

    Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
    Hiç yolcusu yokmuş gibi alır yol
    Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol

    Birçok giden memnun ki yerinden
    Çok seneler geçti çok seneler geçti
    Dönen yok seferinden

    Biçare Gönüller
    Ne giden son gemidir bu
    Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu
    Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
    Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler

    Birçok giden memnun ki yerinden
    Çok seneler geçti çok seneler geçti
    Dönen yok seferinden

    Tarih ve estetik filozofu, şair Yahya Kemal in 64 üncü ölüm yıl dönümü #3

    Şiirle başlayan edebi hayat

    Gerçek adı Ahmed Agâh olan Yahya Kemal, Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey ve şair Leskofçalı Galib'in yeğeni olan Nakiye Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

    Yahya Kemal Beyatlı, çocukluk yıllarını, Üsküp'te kaleme aldığı şiirlerine de yansıttığı Rakofça çiftliğinde geçirdi.

    İlköğrenimini özel Mekteb-i Edep'te tamamlayan Beyatlı, 1892'de Üsküp İdadisi'ne girdi. Aynı zamanda İshak Bey Camii Medresesi'nde Arapça ve Farsça dersleri alan Beyatlı, 1897'de ailesiyle birlikte Selanik'e taşındı.

    Ünlü isimlerle yakınlık kurdu

    1903'te Paris'e giden Beyatlı, çeşitli eğitimler alarak, Fransızca bilgisini geliştirdi. 1904'te siyasal bilgiler yüksek okuluna girdikten sonra "Jön Türkler" olarak da tabir edilen Genç Osmanlılarla ilişki kuran Beyatlı; Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet, Samipaşazade Sezai, Prens Sabahettin gibi dönemin ünlü kişileriyle tanıştı.

    Tarih ve estetik filozofu, şair Yahya Kemal in 64 üncü ölüm yıl dönümü #4

    Öğretmenlik hayatı

    Şefik Hüsnü ve Abdülhak Şinasi Hisar'la arkadaşlık kuran Beyatlı, 1912'de İstanbul'a döndü. Usta yazar, 1913'te Darüşşafaka'da edebiyat ve tarih öğretmenliği yaptı ve Medresetü'l Vaizin'de uygarlık tarihi dersi verdi.

    Mütarekeden sonra "Âti", "İleri", "Tevhid-i Efkâr", "Hakimiyet-i Milliye" isimli dergilerde yazı yazdı.

    Mlli Mücadeleyi destekleyen yazar

    Arkadaşlarıyla "Dergâh" dergisini kuran Yahya Kemal, edebiyatçılığının yanı sıra, siyasi hayatıyla da aktif bir rol üstlenerek yazılarıyla Milli Mücadele'yi destekledi.


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