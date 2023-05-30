Tarihçi Douglas A. Howard'dan Osmanlı İmparatorluğu Tarihi kitabı İngiliz tarihçi ve yazar Douglas A. Howard'un titiz kaleminin yeni ürünü olan Osmanlı İmparatorluğu Tarihi kitabı, büyük devlet olan Osmanlı'yı masaya yatırıyor. Kitap, önemli kaynak özelliğiyle öne çıkıyor.

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1299 yılında Osman Bey tarafından kurulan “Devlet-i Aliyye” Osmanlı, Orta Çağ'dan Yakın Çağ'a kadar varlığını sürdürmüş; Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika kıtasına yayılmış büyük bir imparatorluktu.

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, birçok ırktan ve milletten insanı barındıran bir imparatorluğun nasıl kurulduğu, nasıl bir araya geldiği ve dağılışına kadar geçen süreçte neler olduğuna dair bütüncül bir bakış açısı kapsamlı bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Douglas A. Howard, Osmanlı padişahlarının, çeşitli devlet görevlilerinin ve geniş hane halkının rolüne, saray yaşamına, uygulanan mali politikalara değiniyor; hastalık ve felaket dönemlerini, göç ve şiddetin insanlar üzerindeki etkilerini sebep-sonuçlarıyla irdeliyor.

Tarih severlerin mutlaka okuması gereken bu eserde Osmanlı'ya dair ne varsa öğreneceksiniz. Özellikle tarihe büyük merak salan ve edebiyat dışı okumalar yapmak isteyenlerin kitaplığında bulunması gereken bir kitap olma özelliği taşıyor Osmanlı İmparatorluğu kitabı...

Sayfa: 480

Bir imparatorluğun panoraması

Özenle hazırlanan ve önemli bilgilerin yer aldığı bu kitabı büyük bir merakla okuyacaksınız. 600 sene üç kıtada hüküm süren, farklı milletleri bünyesinde barındıran, savaştan savaşa koşan, toprak kaybeden ve kazanan bir imparatorluğun hem çöküşünü hem de kuruluşunu göreceksiniz.

Önemli kaynak özelliğinde

İstanbul'un Fethi ile çağ açıp kapatan Osmanlı Devleti üzerine pek çok kitap, makale yazıldı; araştırmalar yapıldı. Özellikle yabancı tarihçilerin ilgi odağı olan Osmanlı Devleti hakkında yazılan bu kitap, pek çok soruya cevap niteliği taşıyor.

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