Tarihçi yazar Katherine Pangonis yazdı: "Kudüs'ün Kraliçeleri" Tarihçi yazar Katherine Pangonis, Kudüs’teki Eski Şehir’de ve Türkiye, Lübnan, Ürdün, Fransa’daki pek çok otel odası, kafe ve antik şehirlerde yazdım dediği Kudüs’ün Kraliçeleri’nde yüksek bir tarih bilinci anlatılıyor.

ensonhaber.com

Soylu kadınların mücadeleleri, güç, güçlerini kısıtlayan etkenler ve onların mirası üzerine tahakküm kuran erkek yazarlar ile tarihçiler hakkında bize bir hikaye anlatan Kudüs’ün Kraliçeleri okura kadın hükümdarlardan oluşan olağanüstü bir hanedanın tarihini sunuyor.

Haçlı Devletleri içindeki istikrarsızlık ve kriz hali, kadınları sadece güç sahibi adamların eşleri, anneleri, kızları ve kız kardeşleri olarak gölgelerden çıkararak Ortadoğu politikalarında büyük bir etkiye sahip; Kudüs Kraliçeleri, Antakya Prensesleri ve Trablus ile Urfa Kontesleri olarak görünür hale getirdi.

Tarihçi yazar Katherine Pangonis, Kudüs’teki Eski Şehir’de ve Türkiye, Lübnan, Ürdün, Fransa’daki pek çok otel odası, kafe ve antik şehirlerde yazdım dediği Kudüs’ün Kraliçeleri’nde .

1099 yılından Selahaddin Eyyubi’nin 1187’de Kudüs’ü fethine kadar geçen sürede Ortadoğu’da hükmeden kadınların yaşamlarını gözler önüne seriyor.

Haçlı Devletleri’nin tarihi ezici bir çoğunlukla eril öfke, erkeksi güç, bağnazlık ve kana susamışlıkla örülüdür.

Buradan bakıldığındaysa diğer yanda sadece doğurganlıkla eşleştirilen, cinsel objeye indirgenen zayıf varlıklar, entrikacı koca karılar, korkunç cadalozlar şeklinde karikatürize edilen kadınlar ya da sessiz ve erdemli genç kızlarla doludur.

Sayfa: 380

Güç hikayelerine yeniden hayat veren kitap

Ancak dünya tarihi boyunca üç büyük semavi dinin çarpıştığı, belki de en çok kanla yıkanan bu kıyıların gölgede kalmış tarihinde, dünyaya meydan okuyan ve oyunun kurallarını yeniden yazan prensesler, kontesler ve soylu kadınlar vardı.

Dünyaca ünlü ortaçağ tarihçisi Katherine Pangonis, tarih yazımının susturulmuş kadınlarının güç hikâyelerine yeniden hayat veriyor.

Basmakalıp kadınlık kavramlarını alaşağı ederek, 1099 yılından, Selahaddin Eyyubi’nin 1187’de Kudüs’ü fethine kadar geçen sürede Ortadoğu’da hükmeden kadınların nefes kesen yaşamlarını tarihi belgelere dayanarak aktarıyor.

Soluksuz bir okuma serüveni

Kudüs’ün Kraliçeleri’nde, yoğun istikrarsızlık ve en çetin savaş dönemlerinde onların hem yönetmeye hem de kendileri için daha fazla güç elde etmeye nasıl muktedir olduklarını soluksuz okuyacaksınız.Kitap sayfası için iletişim:ergul.tosun@ensonhaber.com