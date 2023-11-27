Tarihçi yazar Koray Şerbetçi’nin yazdığı Değerler Türk Tarihi kitabıyla eşsiz bir yolculuk Yazdığı kitaplarla tarih bilincini sevdiren yazar ve tarihçi Koray Şerbetçi, Değerler Türk Tarihi kitabında okurlarını yine eşsiz bir yolculuğa çıkartıyor. Kitapta Türklerin dünya mirasına olan katkıları yer alıyor. Eser, adeta önemli bir kaynak özelliği de taşıyor.

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Her millet, kendini ruhunu oluşturan değerlerin ve o milletin geçmişinden, dedelerinden kalan bir mirasın bir karışımıdır.

Tarihçi yazar Koray Şerbetçi, okuru, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya uzun yürüyüşünde yapılan savaşlara, alınan galibiyetlere ve mağlubiyetlere tanıklığa çağırıyor.

Bozkırın çocuklarının tarih sahnesine çıkış öyküsünden Cumhuriyet mucizesine kadar uzanan bu yolculukta milli değerlerin ve kültürel mirasın önemine vurgu yapan yazar, kitabında, her toplumun geçmişte yaşamış atalarının kusurlarının yükünü çekerken erdemlerinin de ödüllerini alacağını ifade ediyor.

Koray Şerbetçi’nin kaleme aldığı, tarihi “Kim yapmış ve ne zaman yapmış?” tekdüzeliğinden azat etme gayretiyle yazılan Değerlerle Türk Tarihi, okura bu eşsiz tarih yolculuğunda bir yol haritası sunuyor.

Bilime ve edebiyata katkı

Türklerin Orta Asya bozkırlarından Anadolu ve Balkanlara uzanan büyüleyici tarihini, zaferlerle, mücadeleyle dolu yolculuğunu keşfedin. Büyük Hun Devleti’nden Selçuklulara, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar Türklerin sanata, bilime ve edebiyata yaptıkları etkili katkılara da tanık olun.

Kültürel mirasın farkına varmak

Bu yolculukta savaşlardan günlük hayata, merhamet duygusunun örneklerinden sorumluluk bilincine, liderlerin psikolojisinden sosyal karaktere kadar tüm Türk tarihini farklı pencerelerden izleyin. Tarih yapan bir milletin hayatın her aşamasında kendi milli değerleriyle oluşturduğu olağanüstü kültürel mirasının da farkına varmış olacaksınız.

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Yazar hakkında...

1976 yılında Sivas'ta doğdu. 1997'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Genel Türk Tarihi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda tarih öğretmeni olarak çalıştıktan sonra hâlen görev yaptığı Ortaöğretim Ders Kitapları ve Öğretim Programları daire başkanlığında Lise düzeyi ders kitabı yazarı olarak çalışmaya başladı.

Televizyon programları yaptı

Televizyon programcılığı ve moderatörlük de yapan Koray Şerbetçi, tarih programı sunucusu olarak BEA TV'de başladığı kariyerini 24 TV'de An ve Zaman programı, CNN Türk Televizyonunda Zaman Kırılması moderatörülüğü ile devam ettirdi.

Televizyon programcılığını halen TARİH TV'de Zaman Tüneli Programı'nın moderatörü ve Anlat Hocam ve Bi' Acayip Tarih programları sunucusu olarak devam ettirmektedir. Ayrica CNN TÜRK'te 'Ayasofya'nın Sırları', TRT BELGESEL'de 'Türk Okçuluğunun Tarihi', 'Savaşın Efsaneleri' ve 'Tarihin Efsaneleri' programlarında da uzman anlatıcı olarak yer aldı. Yazarlık yaşamını tarih araştırması olarak yayınlanmış 9 adet kitabı yanında farklı popüler tarih dergilerinde de düzenli olarak yazdığı tarih yazılarıyla devam etmektedir.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com