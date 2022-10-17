Tarihçi yazar Tayyib Gökbilgin'den Padişah İkinci Murad'ın bilinmeyen yönleri

Tarihçi ve yazar Tayyib Gökbilgin'in yazdığı Sultan İkinci Murad (Hükümdarlığı, Fetihleri ve Haçlılarla Mücadelesi) adlı kitap, büyük padişahı bütün yönleriyle ele alıyor.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü bünyesinde açılan Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü’nün kurucusu olup birçok önemli araştırmaya, esere imza atmış olan Prof. Tayyib Gökbilgin, hakkında çok az çalışma bulunan Sultan II. Murad’a dair bu kıymetli çalışmasında sultanın hayat hikâyesini canlı bir üslupla işlerken dönemin genel çerçevesini de çiziyor…

Çelebi Sultan Mehmed’in büyük şehzadesi Sultan II. Murad 1404 yılında doğdu. Henüz 12 yaşındayken Amasya, Tokat, Sivas, Çorum ve Osmancık bölgelerini içine alan Rum vilâyeti beyliğiyle vazifelendirildikten bir sene sonra Börklüce Mustafa İsyanı’nı bastırmakla görevlendirildi.

Tahta geçtiğinde henüz 18’li yaşlarındaydı. Çağdaş kaynakların adalet ve merhametine, şecaat ve kudretine sıklıkla vurgu yaptığı Sultan II. Murad bir taraftan Anadolu’da birliği sağlamaya gayret gösterirken diğer taraftan da Balkanlar’da fetihlere devam ediyordu.

Osmanlı ülkesinde birçok vakfı ve hayratı bulunan sultan, halkın sorunlarıyla yakından ilgileniyor, derviş ve sûfîlerle irtibat hâlinde bulunuyor, âlim ve mütefekkirleri himaye ediyordu.

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İstanbul Kuşatması

II. Murad’ın ilk zamanları ve tahta cülûsu, Şehzade Mustafa İsyanı, İstanbul Kuşatması, Eflak, Arnavutluk ve Mora’ya seferleri, Selanik’i fethi, Karamanoğulları ve diğer beyliklerle münasebetleri, Varna ve II. Kosova Savaşı, geleceğin Fatih Sultan Mehmed’i olan oğlu II. Mehmed’e tahtını bırakması gibi konuların canlı bir üslupla incelendiği bu kitap Sultan II. Murad devrinin devlet ve idare adamları, Osmanlılarda edebî cereyanlar, 15. yüzyıl âlim ve şairlerinin yanı sıra yine bu yüzyılda Osmanlılardaki tasavvuf cereyanını da akademik bir titizlikle işliyor.

Gerçekçi bir perspektif

Sultan II. Murad, yerli-yabancı kaynakların adaletine vurgu yaptığı, döneminde Osmanlılar’ın Balkanlar’da yayılması ve yerleşmesinin kesinleştiği bir sultanın hayat hikayesini tarihi hakikatlerle ve gerçekçi bir perspektifle ele alıyor…