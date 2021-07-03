- Haberler
- Kitap Haberleri
- Tarihten bir fotoğraf: Yazarların jüri toplantısı
Tarihten bir fotoğraf: Yazarların jüri toplantısı
Yunus Nadi Roman Armağanı için toplanan jüri kurulunda birbirinden değerli isimler bir masa etrafında.
- Haber Merkezi
- 03.07.2021 - 13:23
İnternetten dolaşırken gözüme bir fotoğraf ilişki ve hemen dikkatimi çekti, Türk edebiyatının önemli isimleri Yunus Nadi Roman Armağını'nın hangi yazara gideceğini tartışıyorlar.
Ödülü Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü romanı kazanırken ikinciliği ise Yusuf Atılgan'nın Aylak Adam romanı hak etti.
İşte o isimler...
Yunus Nadi Ödülleri Jürisi
Yıl 1958
Ahmed Vâlâ Nureddin, Azra Erhat, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Behçet Necatigil, Halide Edib Adıvar, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Cevat Fehmi Başkut, Haldun Taner ve Sabahattin Eyüboğlu.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com