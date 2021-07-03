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    Tarihten bir fotoğraf: Yazarların jüri toplantısı

    Yunus Nadi Roman Armağanı için toplanan jüri kurulunda birbirinden değerli isimler bir masa etrafında.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 13:23
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    Tarihten bir fotoğraf: Yazarların jüri toplantısı

    İnternetten dolaşırken gözüme bir fotoğraf ilişki ve hemen dikkatimi çekti, Türk edebiyatının önemli isimleri Yunus Nadi Roman Armağını'nın hangi yazara gideceğini tartışıyorlar.

    Ödülü Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü romanı kazanırken ikinciliği ise Yusuf Atılgan'nın Aylak Adam romanı hak etti.

    İşte o isimler...

    Yunus Nadi Ödülleri Jürisi

    Yıl 1958

    Ahmed Vâlâ Nureddin, Azra Erhat, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Behçet Necatigil, Halide Edib Adıvar, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Cevat Fehmi Başkut, Haldun Taner ve Sabahattin Eyüboğlu.

    Tarihten bir fotoğraf: Yazarların jüri toplantısı #1

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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