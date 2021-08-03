Tarık Buğra’nın Kurtuluş Savaşı'nın destansı romanı: Küçük Ağa

Türk edebiyatının başat isimlerinden olan Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanı, Milli Mücadele dönemini ele alıyor. Yazarın kitabı en önemli eserleri arasındaki yerini alıyor.

26 Şubat 1994’te aramızdan ayrılan Türk edebiyatının önemli kalemlerinde olan Tarık Buğra, Küçük Ağa kitabıyla öne çıkmaktadır.

Yazar, Dönemeç, Osmancık, Gençliğim Eyvah, İbiş’in Dünyası, Yağmur Beklerken Yıldızlar gibi kitapları da edebiyatımıza kazandırmıştır.

Küçük Ağa ilk olarak 1963 yılında yayınlandı. Yayınladığında geniş okur kitlesine ulaşırak büyük beğeni topladı ve dönemin eleştirmenlernden de geçer not aldı.

1983 yılında TRT tarafından diziye uyarlanan Küçük Ağa, vatan ve millet sevgisini etkileyici ve sürükleyici bir anlatım tarzıyla ele alıyor.

Yazar, okuyucuları Kurtuluş Savaşı yıllarına götürerek ülkemizin çektiği acılara dikkat çekiyor.

AKŞEHİR’DE BAŞLAYAN DİRENİŞ

Birinci Dünya Harbi başladıktan sonra Osmanlı Devleti eski gücünden her geçen gün uzaklaşmış ve buhranlı günler başlamıştır. Aslen Akşehirli olan Tarık Buğra, kitabı yazmaya buradan başlamıştır.

Bütün Anadolu halkı yek vücut olmuş tek gaye ükenin düşman işgalinde kurtarılmasıdır. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde savaşan ordumuz ve Anadolu halkı dünyaya anlamlı bir mesaj vermiştir.

DESTANSI BİR HİKAYE

Direnişin ilk meşalesi Anadolu’nun bu küçük ve şirin kasabasında yanar.Tarık Buğra’nın bu önemli eserini herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum.

Milli Mücadele'yi etkileyici bir şekilde anlatan roman günümüzde bile hala okunan ve değer gören destansı bir hikâyedir.

Ülkemizin nasıl acılar çektiğini yazarın usta kalem darbeleriyle daha yakından tanık olacaksınız.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com