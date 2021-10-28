Thomas Barfield'ın Afganistan: Politik ve Kültürel Bir Tarih kitabı

Boston Üniversitesi antropoloji profesörlerinden Thomas Barfield’in, Afganistan’da geçirdiği uzun yıllardan sonra kaleme aldığı Afganistan Politik ve Kültürel Bir Tarih isimli kitabı Türkçede..

Türkiye'de ilk kez okurla buluşan “Afganistan Politik ve Kültürel Bir Tarih” isimli kitap, Afganistan ve göçebe halklar üzerine yürüttüğü çalışmalarla alanındaki uzman sosyal antropologlardan biri olan Thomas Barfield’in, gençliğinde seyyah olarak gezerken hayran kaldığı ülkenin, küresel güçlerin etkisiyle geçmişten bugüne değişimini anlatmasından oluşuyor.

1970’li yıllarda Kuzey Afganistan’daki göçebeler arasında yıllarca süren etnografik saha çalışmaları yapan Thomas Barfield, 10 yıllık Sovyet İşgali sonrasından 1990’ların sonunda Taliban’ın ortaya çıkmasıyla ülkenin değişen kaderini gözler önüne seriyor.





11 EYLÜL SALDIRILARI

Afganistan ve halkı hakkında nadiren sorular sorulduğunu söyleyen Acton, bu durumun 11 Eylül 2001’de değiştiğini şu sözlerle aktarıyor: "Artık insanlar bu ülke ve insanları hakkında neden daha fazla bilgiye sahip olmadığımızı bilmek istiyorlardı. 2002 yılında beş yıllık bir aradan sonra Kuzey Afganistan’a geri döndüm. Birlikte yaşadığım göçebeler hayatta kalmış, hatta bolluk içinde yaşıyorlardı. Fakat ülkenin altyapısı imha edilmişti ve güvenliği hâlâ kırılgandı."





Sayfa: 520

ASYA'NIN KALBİNDE YATAN ÜLKE: AFGANİSTAN

18. yüzyılın ortasında siyasi bütünlüğe kavuşan Afganistan’da yöneticilerin siyasi meşruiyeti nasıl elde ettikleri sorusu irdelenirken; ülkedeki aşiret yapıları, yabancı istilalarının sebep ve sonuçları hakkında tahliller ve yazarın ülkenin geleceği hakkındaki öngörüleri de kitapta yer buluyor.

ALTI BÖLÜMDEN OLUŞAN KİTAP

Türkiye’de Afganistan ve Orta Asya literatürüne kazandırılan kitap, “İnsanlar ve Mekânlar”, “Modern Öncesi Dönemde Afganistan’ın Ele Geçirilmesi ve Yönetimi”, “İngiliz-Afgan Savaşları ve Afganistan’da Devlet İnşası”, “20. Yüzyılda Afganistan: Devlet ve Toplum’un Çatışması”, “Afganistan 21. Yüzyıla Giriyor” ve “Bazı Sonuçlar” başlıkları altında altı bölümden oluşuyor.

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