Thomas Mann ve üç kitap

Thomas Mann ve üç kitap

Alman yazar Thomas Mann, çağdaş edebiyatın ileri gelen isimleri arasında sayılıyor. Ünlü yazarın en çok okunan üç kitabını sunuyoruz.

Nobel Edebiyat Ödüllü Alman yazar Thomas Mann, günümüzde bile en çok okunan romancılar arasında yer alıyor.

Çağdaş dünya ve Alman edebiyatının ileri gelenlerinden olan Mann, 6 Haziran 1875'te dünyaya geldi. Yine bir yaz günü 12 Ağustos 1955'te hayata veda etti.

Ünlü yazarın en çok okunan ve bilinen üç kitabını ele alacağız.

İşte o üç kitap...

VENEDİK'TE ÖLÜM

Thomas Mann’ın eserlerinde hayat, sanat karşısında tutunabilecek kadar direnç gösteremez: Sanat, ölümdür.

Thomas Mann’ın Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde yayınladığı bu uzun öyküyü, Luchino Visconti 1971’de sinemaya uyarladı.

Sayfa: 116

DOLANDIRICI FELİX KRULL'UN İTİRAFLARI





Sayfa: 480

Yazarın, eseri 1910-1954 arasında aralıklarla yazdığı ve ilk hallerini 1922, 1923 ve 1937’de yayınladıktan sonra, kitaba bugünkü şeklini 1954’te verdiği biliniyor. Dolandırıcı Felix Krull’un İtirafları, Thomas Mann’ın son eseri.



BUDDENBROKLAR: BİR AİLENİN ÇÖKÜŞÜ

Sayfa: 821

Thomas Mann, Buddenbrooklar’la 1929’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı. Nobel demişken; Orhan Pamuk’un Cevdet Bey ve Oğulları kitabını, Mann’ın Buddenbrooklar’ına bir saygı duruşu olarak okumanın mümkün olduğunu da buraya ekleyelim.

Buddenbrooklar, son olarak Heinrich Breloer tarafından 2008 yılında televizyon filmi olarak ekrana uyarlandı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com