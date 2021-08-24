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Thomas Mann ve üç kitap
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 13:56
- Güncelleme : 24.08.2021 - 14:02
Nobel Edebiyat Ödüllü Alman yazar Thomas Mann, günümüzde bile en çok okunan romancılar arasında yer alıyor.
Çağdaş dünya ve Alman edebiyatının ileri gelenlerinden olan Mann, 6 Haziran 1875'te dünyaya geldi. Yine bir yaz günü 12 Ağustos 1955'te hayata veda etti.
Ünlü yazarın en çok okunan ve bilinen üç kitabını ele alacağız.
İşte o üç kitap...
VENEDİK'TE ÖLÜM
Thomas Mann’ın eserlerinde hayat, sanat karşısında tutunabilecek kadar direnç gösteremez: Sanat, ölümdür.
Thomas Mann’ın Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde yayınladığı bu uzun öyküyü, Luchino Visconti 1971’de sinemaya uyarladı.
Sayfa: 116
DOLANDIRICI FELİX KRULL'UN İTİRAFLARI
Sayfa: 480
Yazarın, eseri 1910-1954 arasında aralıklarla yazdığı ve ilk hallerini 1922, 1923 ve 1937’de yayınladıktan sonra, kitaba bugünkü şeklini 1954’te verdiği biliniyor. Dolandırıcı Felix Krull’un İtirafları, Thomas Mann’ın son eseri.
BUDDENBROKLAR: BİR AİLENİN ÇÖKÜŞÜ
Sayfa: 821
Thomas Mann, Buddenbrooklar’la 1929’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı. Nobel demişken; Orhan Pamuk’un Cevdet Bey ve Oğulları kitabını, Mann’ın Buddenbrooklar’ına bir saygı duruşu olarak okumanın mümkün olduğunu da buraya ekleyelim.
Buddenbrooklar, son olarak Heinrich Breloer tarafından 2008 yılında televizyon filmi olarak ekrana uyarlandı.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com