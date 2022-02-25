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    Thomas Mann'ın çağdaş klasiği: Venedik'te Ölüm

    Alman yazar Thomas Mann'ın yazdığı günden bugüne çok satan kitabı olan Venedik'te Ölüm, yazarın adeta adıyla özdeşleşti.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 11:11
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    Thomas Mann'ın çağdaş klasiği: Venedik'te Ölüm

    Nobel Edebiyat Ödüllü Alman yazar Thomas Mann, günümüzde bile en çok okunan romancılar arasında yer alıyor. Çağdaş dünya ve Alman edebiyatının ileri gelenlerinden olan Mann, 6 Haziran 1875'te dünyaya geldi. Yine bir yaz günü 12 Ağustos 1955'te hayata veda etti.

    Thomas Mann’ın eserlerinde hayat, sanat karşısında tutunabilecek kadar direnç gösteremez: Sanat, ölümdür. Thomas Mann’ın Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde yayınladığı bu uzun öyküyü, Luchino Visconti 1971’de sinemaya uyarladı.

    Thomas Mann ın çağdaş klasiği: Venedik te Ölüm #1

    Sayfa: 480

    NOBEL ÖDÜLLÜ YAZAR

    20. yüzyılın en büyük Alman romancısı Thomas Mann’ın yazarlık yaşamında, Buddenbrooklar, Büyülü Dağ ve Doktor Faustus gibi büyük romanların yanı sıra Venedik’te Ölüm’ün de benzersiz bir yeri vardır.

    1929’da Nobel Edebiyat Ödü­lü’ne değer görülen Mann, 1. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde yayınlanan Venedik’te Ölüm adlı bu uzun öyküsünde, sanatçının trajik çıkmazını işler.

    Thomas Mann ın çağdaş klasiği: Venedik te Ölüm #2

    AŞK VE ÖLÜM SİMGELERİ

    Yorucu bir çalışmanın ardından gerilimlerinden kurtulmak için Venedik’e giden ünlü yazar Aschenbach, genç Polonyalı Tadzio’nun olağanüstü güzelliği karşısında büyülenir. Salgın hastalık kenti sarınca da, tutkularına yenilerek ölüm isteğine teslim olur.

    Aşk ve ölüm simgeleri, Mann’ın yazarlık yaşamında bir dönemi kapayan bu yapıtın derin duyarlılığının temel öğelerini oluşturur. Güzellik, belki de sanat, yaşamı yok edici bir işlev yüklenir. Luchino Visconti’nin sinemaya da uyarladığı bu ölümsüz romanı okumanızı öneririz.

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    Kitap@ensonhaber.com.tr

     


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