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    Thomas Mann'ın hayatına ve ailesine ışık tutan kitap: Thomas Mann ve Ailesi

    Alman yazar Thomas Mann çağdaş dünya edebiyatının en önde gelen yazarları arasında yer alıyor. Thomas Mann ve Ailesi kitabıyla ünlü romancının hayatını daha yakından tanıyacaksınız. Ailesinin de...
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 10:13
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    Thomas Mann'ın hayatına ve ailesine ışık tutan kitap: Thomas Mann ve Ailesi

    Bir ailenin sekiz ferdi, sekiz farklı bakış açısı. Avrupa edebiyatının en köklü ve sıra dışı ailelerinden biri olan Mann ailesinin hikâyesi hiç bu şekilde anlatılmadı.

    Thomas Mann’ın devasa gölgesini rakipleri kadar ailesindekiler de hisseder. Her daim yanında olan eşi Katia, onu çocuklarından korur.

    Babası gibi ünlü bir yazar olmak isteyen oğlu Klaus; tutkuyla seven ve tutkuyla nefret eden büyük kızları Erika; mutluluğu ailesinden uzaklarda arayan çekingen Golo; müzisyen olmak isteyen ve ailenin beklentilerine karşı koyan Michael; hayvanlarla konuşmak ve dünyayı kurtarmak isteyen, babasının gözbebeği Elisabeth ve herkesin alay ettiği Monika.

    Hayatı uçlarda yaşamak

    Hayatı uçlarda yaşayan, anne babasının servetini yok eden, hepsi Hitler’e düşman olacak çocuklar. Hayat onları nereye savuracak?

    Thomas Mann ın hayatına ve ailesine ışık tutan kitap: Thomas Mann ve Ailesi #1

    Sayfa: 504

    Eğlenceli ama hüzünlü bir kitap

    Tilmann Lahme’nin belgesel romanı, Mann ailesinin sevgiyle, tarihsel sınavlarla ve ihanetle dolu destansı öyküsünü anlatıyor. Elindeki malzemeyi olağanüstü bir şekilde anlatan, ilk bakışta eğlenceli ama aslında son derece hüzünlü bir kitap.


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