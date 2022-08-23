Timur Selçuk'un bestelediği Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Beni Kör Kuyularda şiiri

Türk şiirinin önemli ismi Ümit Yaşar Oğuzcan, oğlu Vedat'ın intiharından sonra Beni Kör Kuyularda bıraktın şiirini müziğimizin usta ismi Timur Selçuk besteledi.

Ümit Yaşar Oğuzcan, 22 Ağustos 1926 tarihinde Tarsus’ta doğdu. Eskişehir Ticaret Lisesi’ni bitirdi. Şairin Beni Kör Kuyularda şiirini intihar eden oğlu vedat için yazdı. Bu güzel şiiri ise Timur Selçuk besteledi. Şairin doğum yılında bu güzel şiiri hatırlayalım...

Türkiye İş Bankası’na girerek Adana, Ankara ve İstanbul’da çalıştı, 30 yılını doldurunca Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı görevinde iken, emekliye ayrıldı. İstanbul’da kendi adını taşıyan sanat galerisini kurdu.

Genellikle Faruk Nafiz Çamlıbel duyarlılığında ve aşk, ayrılık, özlem temaları ekseninde çoğalttığı şiirini, 1973’te büyük oğlu Vedat’ın ölmesi üzerine, hayatın boşluğu, ölüm ve acı gibi derinliklere, öz ve biçim yoğunlaştırmalarına yöneltti.

"Baba bak, böyle intihar edilir"

Şairlik başarısını, daha etkili aruzla yazdığı rubailerinde gösterdi. 4 Kasım 1984 tarihinde öldü. Oğuzcan, birkaç kez intihara teşebbüs etmişti. Oğlu Vedat, Galata Kulesi'nden kendini boşluğa bırakmıştı. Öldüğünde cebinden çıkan mesjda "Baba öyle intihar edilmez böyle edilir." diye yazıyordu.

İşte o şiir...

Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın

Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın

Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı

Beni sensiz bıraktın, beni bensiz bıraktın.