Toplum gerçeklerini anlatan sıcak, özlem dolu öyküler: Kağnı

Sabahattin Ali'nin sevilen öykü kitaplarından olan Kağnı, yazarın ilk romanı Kuyucaklı Yusuf'tan sonra yazdığı sağlam edebi metinlerden oluşuyor.

Sabahattin Ali’nin 1935 ve 1936 arasında yayınladığı 13 öyküyü içeren Kağnı, daha öncesinde Değirmen adlı öykü kitabında olduğu gibi toplum gerçeklerini, hayatın alt katlarından insanlar, mahpuslar, düşmüşler üzerinden birkaç sayfalık öykülerde birkaç ciltlik etkiyle ve vuruculukla ama sade bir biçimde anlatıyor.

Kağnı'da, Sabahattin Ali'nin çeşitli dergilerde yayınladığı hikâyelerin bir derlemesi bulunur.

Yazarın ikinci kitabı olarak basılan Kağnı, içerisinde çoğunlukla hapishane ya da mahkûm temalı hikâyeler barındırır. Anlattığı karakterlerin niteliği değişse de güçlü gözlem yeteneği sayesinde Sabahattin Ali, insan gerçeğini önümüze sermekte oldukça ustadır.





KÖYDE İŞLENEN BİR CİNAYET...

Yazar, Kağnı’da bir köyde işlenen cinayete arabuluculuk yapan bir imamın, hapishaneye düşmüş bir ihtiyarın, ücra bir taşraya gelen tiyatroculara katılan bir boyacının, biri başarılı biri başarısız iki firarın, emekli olduktan sonra pazarcılık yapan bir yüzbaşının ve daha birçok “gerçek” hayatın kısa ama çarpıcı kesitlerini sunuyor.

Sabahattin Ali

TADIMLIK...

"Üç sene evvel bizim ağa, dere boyundaki ufak tarlamıza sahip çıkar oldu. Bağırdık çağırdık, fayda etmedi. Oğlan sakat, bende de derman yok, hakkımızı kendimiz arayamadık. Mecbur olduk hükümet kapısına düşmeye. İki sene mahkememiz sürdü. Bizim tapumuz filan yoktu ama bütün köylü o tarlanın bize dededen kaldığını bilirdi. Bunu soran olmadı, ağa yalancı şahit dinletti, mahkemeyi kazandı…"

Sabahattin Ali, Kağnı’yla sekiz sene sonra yayınlanacak olan ilk romanı Kuyucaklı Yusuf’a varacak yolda ilk adımları atıyor...

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com