Toplumda doğru bilinen yanlışlara cevap veren hipertansiyonun el kitabı Kalp cerrahisi Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş'ın yazdığı Hipertansiyon Korkulacak Bir Hastalık Değildir kitabı, toplumda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekiyor. Kitap, sağlık eseri olmaktan öte bir anlam taşıyor.

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Hipertansiyon önlenebilir mi? Hipertansiyon gelişimine neler yol açar? Hipertansiyon nasıl sınıflanır? Hipertansiyon tedavi edilebilir mi?

İlaçsız tedaviler neleri kapsar? Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar yeterli mi? Tansiyon ilaçları, böbreklere zarar verir mi? Tansiyon ilaçları bağımlılık yapar mı? Hipertansiyon vücudumuzun hangi bölümlerini etkiler? Dirençli hipertansiyon nedir?

Halk arasındaki adıyla yüksek tansiyon ile ilgili bunlar ve benzeri pek çok soruya konu hakkındaki en güncel verileri tarayarak yanıt veren bu kitabı okuduktan sonra hipertansiyon kâbusunuz olmaktan çıkacak.

Bu kitabı okuduğunuzda doğru müdahalelerle hipertansiyonun kesinlikle yüksek oranda tedavi edilebildiğini ve korkulacak bir hastalık olmadığını göreceksiniz.

İlk kitabı Kolesterol Gerçeği ile kalp ve damar hastalıklarının önlenebilir olduğuyla ilgili büyük farkındalık oluşturan Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, bu çalışmasında ise ülkemizde ve dünyada son derece yaygın olan hipertansiyon hakkında yüksek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Sayfa: 200

Temel bilgiler...

Hipertansiyon hakkında bilmeniz gereken en temel bilgiler, doğru bilinen yanlışlar ve en önemlisi hasta hikâyeleriyle bu kitap, bir başvuru kaynağı olmanın yanında hastalar ve hasta yakınları için de önemli bir referans olacak

Tüm dünyada kalp damar sistemi hastalıklarına bağlı ölümler en sık görülen ölüm sebebi olmayı sürdürürken, hipertansiyon da bu hastalıkların önlenebilir ana sebebi olmaya devam etmekte.

Çok kıymetli Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş toplumumuzun kalp sağlığıyla ilgili klinikte yoğun mesai harcarken, bir taraftan da gece gündüz demeden büyük emeklerle elinizde tuttuğunuz bu harika eseri ortaya çıkarmış.

Öğrenme şansı veren okuma

Her yaştan, her meslek grubundan ve öğrenim seviyesinden insanlarımızın anlayabileceği sadelikte, gerçek hasta hikâyelerine de yer veren bu kitapta hipertansiyon gerçeğini ve onunla nasıl başa çıkabileceğinizi keyifle okuma ve öğrenme şansını bulacaksınız.

Okunması gereken kitap

Herkesin kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken bu kitap toplumumuzun hipertansiyon farkındalığını artırırken, onunla başa çıkma yöntemlerini de gösterecek. Sadece hastalarımıza değil, sağlıklı yaşamaya çalışan herkese şiddetle tavsiye edilir.