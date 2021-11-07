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    Topraktan sofraya: Bir yemek antropolojisi kitabı

    Pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapan Sakarya şehrinin mutfağından çıkan bu yemekler, Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı kitabında bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 10:24
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    Topraktan sofraya: Bir yemek antropolojisi kitabı

    Sakarya, birçok bilim dalı için önemli bir laboratuvar gibi. Özellikle sosyal bilimler ve dalları açısından Türkiye’de örnek bir bölge, bakir sayılabilecek bir alan. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı, bu laboratuvarın verimli çalışmalarından ve tarihten toplumbilimine, antropolojiden gastronomiye, coğrafyadan nüfus hareketlerine bir dizi bilgi birikiminin işlenmiş, ete kemiğe bürünmüş hali.

    Coğrafyanın çok güçlü bir belirleyici olduğunu, göçün insanla ilgili her şeyi az çok değiştirerek de olsa bir yerden başka bir yere taşıdığını unutmadan bakıldığında, bölgenin bunu haklı çıkaracak pek çok veriyi bağrında yaşattığı gerçeği kendiliğinden ortaya çıkar.

    Topraktan sofraya: Bir yemek antropolojisi kitabı #1

    TOPRAKTAN SOFRAYA...

    Sakarya mutfağını tanıtmak ve şehri gastronomi turizmi destinasyonlarından biri yapmak için iki yıl önce başlatılan Gastro Sakarya projesi kapsamında hazırlanan Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı, yemek ve mutfak kültürünün değişerek yaşamaya devam ettiğini gösteren örneklerle dolu.

    Topraktan sofraya: Bir yemek antropolojisi kitabı #2

    SAKARYA'NIN YEMEK KÜLTÜRÜNÜN KİTABI

    Sakarya’nın yemek kültürünü anlatmak, kültürel çeşitliliğine dair bir envanter çalışması hazırlamak, damak hafızasındaki hikâyeleri aktarmak, unutulmaya yüz tutmuş tarifleri toplamak için hazırlanan Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı geliştirmiş olduğu araştırma yöntemiyle de diğer yemek kültürü çalışmalardan ayrılıyor.

    Topraktan sofraya: Bir yemek antropolojisi kitabı #3

    YEMEK ANTROPOLOJİSİ

    Arşiv taramalarının, göç hareketlerine ilişkin envanter çalışmasının, sözlü tarih görüşmelerinin ve reçete geliştirmenin bir arada olduğu kitap, aynı zamanda bir yemek antropolojisi çalışması.

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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