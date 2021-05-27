Torosların Kınalı Kuzuları özel arşiv çalışmalarıyla raflarda

Torosların Kınalı Kuzuları kitabında, 1911-1974 yıllarında Adana’nın Feke, Kozan, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinden savaşlara katılıp şehit düşenlerin hikayesi anlatılıyor.

MÜSİAD İzmir ve Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Derneği Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı Eğitimci-Yazar A. Levent Ertekin tarafından kaleme alınan “Torosların Kınalı Kuzuları” kitabının Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Kültür Yayınlarından çıktığını dile getirdi.

Bilal Saygılı, kitapta 600 şehide yer verildiğini ifade ederek, "Eserde Adana ilinin Feke, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerini kapsayan 1911-1974 yıllarında Trablusgarp Savaşından Balkan Harbine, I. Dünya Savaşından İstiklal Harbine, Kore Savaşından Kıbrıs Barış Harekâtına katılan ve çeşitli cephelerde şehit olan yaklaşık 600 Kınalı Kuzuya künyeleriyle birlikte yer verildi. Bizler zor ve bir o kadar da değerli coğrafyanın çocuklarıyız. Bugün huzurlu, başımız dik şekilde bu topraklarda yaşıyorsak bu vatanımız için şehadete koşan kahramanlarımız sayesindedir. Bizler için her şehit ve gazimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin sembolüdür. Onları hatırlamak bizler için kutlu bir vazifedir. Yeni nesiller aziz şehitlerimizin izini takip ederek köklerini hatırlayacak, vatanının ve toprağının bilincinde olacaktır" dedi.