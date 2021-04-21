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Tüm zamanların en çok okunan kitapları
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- 21.04.2021 - 14:10
Tüm Zamanların En İyi 100 Romanı adıyla TIME dergisi tarafından 2010 yılında yayımlanan liste hala birçoğumuzun aklında. Dünya edebiyatının yetkin eserleri kitapseverler tarafından keyifle okunmaya devam ediyor.
Kitap satış noktalarında ve kitabevlerinde okurların rağbet ettiği 10 tane romanı siz edebiyatseverlere sunuyoruz.
İşte o on kitap...
Otomatik Portakal – Anthony Burgess
Anthony Burgess'un sevilen romanı... Kitap filme de uyarlandı.
George Orwell - 1984
George Orwell'ın kült eseri..
Sayfa: 304
Bütün Hayvanlar Eşittir. Ama Bazıları Diğerlerinden Daha Eşittir..
Sayfa: 96
Virginia Woolf - Deniz Feneri
Virginia Woolf'un 1927 yılında yayınlanan beşinci romanı Deniz Feneri yaz tatilini bir adada konuklarıyla birlikte geçiren kalabalık bir aileyi, sıradan bir zihnin sıradan bir günde aldığı izlenimleri nasıl düzenlediğini, planlandıktan on yıl sonra gerçekleşen bir yolculuğu, zamanı, varoluşun geçiciliğini bilinç akışı tekniğiyle anlatır.
Harper Lee - Bülbülü Öldürmek
Tüm zamanların en sevilen hikâyelerinden biri olan, kırktan fazla dile çevrilen, Oscar ödüllü bir sinema filmi için temel oluşturan ve yirminci yüzyılın en iyi romanlardan biri seçilen Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın acımasız bir önyargı ile zehirlenmiş güneyinde geçen, sürükleyici, yürek burkan ve dikkat çekici bir büyüme hikâyesi..
Sayfa: 360
Margaret Mitchell - Rüzgar Gibi Geçti
20. yüzyılın en popüler romanı..
Sayfa: 840
Yolda – Jack Kerouac
Amerikan edebiyatının devi Jack Kerouac'tan, Beat Kuşağı destanını yazan kitap: Yolda.
Sayfa: 360
Guguk Kuşu – Ken Kesey
Muhteşem bir ilk roman… İnsanın içindeki iyilik ve kötülüğe dair sağlam, samimi bir hikâye…
Jerome David Salinger - Çavdar Tarlasında Çocuklar
1951 yılında basılan kitap, Salinger’in ilk ve tek romanıdır.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com