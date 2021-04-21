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    Tüm zamanların en çok okunan kitapları

    Yayınlandıklarında okurlar tarafından büyük ilgi gören, ve günümüzde bile hala çok okunan 10 kitap...
    • Özel İçerik
    • 21.04.2021 - 14:10
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    Tüm zamanların en çok okunan kitapları

    Tüm Zamanların En İyi 100 Romanı adıyla TIME dergisi tarafından 2010 yılında yayımlanan liste hala birçoğumuzun aklında. Dünya edebiyatının yetkin eserleri kitapseverler tarafından keyifle okunmaya devam ediyor.

    Kitap satış noktalarında ve kitabevlerinde okurların rağbet ettiği 10 tane romanı siz edebiyatseverlere sunuyoruz.

    İşte o on kitap...

    Otomatik Portakal – Anthony Burgess

    Tüm zamanların en çok okunan kitapları #1

    Anthony Burgess'un sevilen romanı... Kitap filme de uyarlandı.

    Satın almak için tıklayın:

    George Orwell - 1984

    Tüm zamanların en çok okunan kitapları #2

    George Orwell'ın kült eseri..

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 304

    Tüm zamanların en çok okunan kitapları #3

    Bütün Hayvanlar Eşittir. Ama Bazıları Diğerlerinden Daha Eşittir..

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 96

    Virginia Woolf - Deniz Feneri

    Tüm zamanların en çok okunan kitapları #4

    Virginia Woolf'un 1927 yılında yayınlanan beşinci romanı Deniz Feneri yaz tatilini bir adada konuklarıyla birlikte geçiren kalabalık bir aileyi, sıradan bir zihnin sıradan bir günde aldığı izlenimleri nasıl düzenlediğini, planlandıktan on yıl sonra gerçekleşen bir yolculuğu, zamanı, varoluşun geçiciliğini bilinç akışı tekniğiyle anlatır.

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    Harper Lee - Bülbülü Öldürmek

    Tüm zamanların en çok okunan kitapları #5

    Tüm zamanların en sevilen hikâyelerinden biri olan, kırktan fazla dile çevrilen, Oscar ödüllü bir sinema filmi için temel oluşturan ve yirminci yüzyılın en iyi romanlardan biri seçilen Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın acımasız bir önyargı ile zehirlenmiş güneyinde geçen, sürükleyici, yürek burkan ve dikkat çekici bir büyüme hikâyesi..

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 360

    Margaret Mitchell - Rüzgar Gibi Geçti

    Tüm zamanların en çok okunan kitapları #6

    20. yüzyılın en popüler romanı..

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 840

    Yolda – Jack Kerouac

    Tüm zamanların en çok okunan kitapları #7

    Amerikan edebiyatının devi Jack Kerouac'tan, Beat Kuşağı destanını yazan kitap: Yolda.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 360

    Guguk Kuşu – Ken Kesey

    Tüm zamanların en çok okunan kitapları #8

    Muhteşem bir ilk roman… İnsanın içindeki iyilik ve kötülüğe dair sağlam, samimi bir hikâye…

    Satın almak için tıklayın:

    Jerome David Salinger - Çavdar Tarlasında Çocuklar

    Tüm zamanların en çok okunan kitapları #9

    1951 yılında basılan kitap, Salinger’in ilk ve tek romanıdır.

    Satın almak için tıklayın:

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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