Tüm zamanların en çok okunan kitapları

Tüm zamanların en çok okunan kitapları

Yayınlandıklarında okurlar tarafından büyük ilgi gören, ve günümüzde bile hala çok okunan 10 kitap...

Tüm Zamanların En İyi 100 Romanı adıyla TIME dergisi tarafından 2010 yılında yayımlanan liste hala birçoğumuzun aklında. Dünya edebiyatının yetkin eserleri kitapseverler tarafından keyifle okunmaya devam ediyor.

Kitap satış noktalarında ve kitabevlerinde okurların rağbet ettiği 10 tane romanı siz edebiyatseverlere sunuyoruz.

İşte o on kitap...

Otomatik Portakal – Anthony Burgess





Anthony Burgess'un sevilen romanı... Kitap filme de uyarlandı.

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George Orwell - 1984





George Orwell'ın kült eseri..

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Sayfa: 304

Bütün Hayvanlar Eşittir. Ama Bazıları Diğerlerinden Daha Eşittir..

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Sayfa: 96

Virginia Woolf - Deniz Feneri





Virginia Woolf'un 1927 yılında yayınlanan beşinci romanı Deniz Feneri yaz tatilini bir adada konuklarıyla birlikte geçiren kalabalık bir aileyi, sıradan bir zihnin sıradan bir günde aldığı izlenimleri nasıl düzenlediğini, planlandıktan on yıl sonra gerçekleşen bir yolculuğu, zamanı, varoluşun geçiciliğini bilinç akışı tekniğiyle anlatır.

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Harper Lee - Bülbülü Öldürmek





Tüm zamanların en sevilen hikâyelerinden biri olan, kırktan fazla dile çevrilen, Oscar ödüllü bir sinema filmi için temel oluşturan ve yirminci yüzyılın en iyi romanlardan biri seçilen Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın acımasız bir önyargı ile zehirlenmiş güneyinde geçen, sürükleyici, yürek burkan ve dikkat çekici bir büyüme hikâyesi..

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Sayfa: 360

Margaret Mitchell - Rüzgar Gibi Geçti





20. yüzyılın en popüler romanı..

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Sayfa: 840

Yolda – Jack Kerouac

Amerikan edebiyatının devi Jack Kerouac'tan, Beat Kuşağı destanını yazan kitap: Yolda.

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Sayfa: 360

Guguk Kuşu – Ken Kesey

Muhteşem bir ilk roman… İnsanın içindeki iyilik ve kötülüğe dair sağlam, samimi bir hikâye…

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Jerome David Salinger - Çavdar Tarlasında Çocuklar





1951 yılında basılan kitap, Salinger’in ilk ve tek romanıdır.

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com