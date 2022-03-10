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    Tüm zamanların en iyi 100 kitabı

    2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, tüm zamanların en çok okunan ve sevilen kitaplar arasında hangisini okudunuz?
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 10:03
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    Tüm zamanların en iyi 100 kitabı

    Yayınlandıklarında adeta fırtınalar estiren kitaplar, yazarları öldükten sonra da her zaman hak ettiği değeri gördüler.

    Tüm zamanların en çok okunan ve bilinen kitaplarından hangisini okudunuz? Okumadığınız varsa mutlaka okumanızı öneririz.

    İşte geçtiğimiz yıllarda okurlar ve yayıncılar tarafından yapılan oylamayla seçilen en iyi 100 kitap...

    Tüm zamanların en iyi 100 kitabı #1Chinua Achebe / Ruhum Yeniden Doğaca

    Hans Christian Andersen / Masalla

    Jane Austen / Aşk ve Guru

    Honore de Balzac / Goriot Bab

    Samuel Beckett / Üçleme:

    Molloy / Malone / Adlandırılmayan

    Giovanni Boccaccio / Decamero

    Jorge Luis Borges / Toplu Eserleri

    Emily Bronte / Uğultulu Tepeler

    Albert Camus / Yabancı

    Paul Celan / Şiirle

    Louis - Ferdinand Celine / Dünyanın Sonuna Seyahat

    Miguel de Cervantes / Don Kişot

    Geoffrey Chaucer / Canterbury Masalları

    Joseph Conrad / Nostromo

    Dante Alighieri / İlahi Komedya

    Charles Dickens / Büyük Umutlar

    Denis Diderot / Kaderci Jacques ve Efendisi

    Alfred Doblin / Berlin Alexanderplatz

    Dostoyevski / Suç ve Ceza; Budala; Ecinniler; Karamazov Kardeşler

    George Eliot / Middlemarch

    Ralph Ellison / Görünmez Adam

    Euripides / Medea

    William Faulkner / Abşalom, Abşalom!, Ses ve Öfke

    Gustave Flaubert / Madame Bovary

    Federico Garcia Lorca / Çingene Romansları

    Gabriel Garcia Marquez / Yüzyıllık Yalnızlık; Kolera Günlerinde Aşk

    Gılgamış Destanı

    Johann Wolfgang von Goethe / Faust

    Nikolai Gogol / Ölü Canlar

    Günter Grass / Teneke Trampet

    Joao Guimaraes Rosa / The Devil to Pay in the Backlands

    Knut Hamsun / Açlık

    Ernest Hemingway / Yaşlı Adam ve Deniz

    Homeros / İlyada; Odessa

    Henrik Ibsen / Bir Bebek Evi

    Kitabı Mukaddes / Eyüb'ün Kitabı

    James Joyce /Ulysses

    Franz Kafka / Bütün Öyküleri; Dava; Şato

    Kalidasa / The Recognition of Sakuntala

    Yasunari Kawabata / Karlar Ülkesi

    Nikos Kazancakis / Zorba

    DH Lawrence / Oğullar ve Aşıklar

    Halldor K. Laxness / Independent People

    Giacomo Leopardi / Bütün Şiirleri

    Doris Lessing / Altın Defter

    Astrid Lindgren / Pippi Uzunçorap

    Lu Xun / Diary of a Madman and Other Stories

    Mahabharata

    Necip Mahfuz / Cebelavi Çocukları

    Thomas Mann / Buddenbrook Ailesi;Büyülü Dağ

    Herman Melville / Moby Dick

    Michel de Montaigne / Denemeler

    Elsa Morante / History

    Toni Morrison / Sevgili

    Murasaki Shikibu / Genji'nin Destanı

    Robert Musil / Niteliksiz Adam

    Vladimir Nabokov / Lolita

    George Orwell / 1984

    Ovidius / Dönüşümle

    Fernando Pessoa / Huzursuzluğun Kitabı

    Edgar Allan Poe / Bütün Hikâyeleri

    Marcel Proust / Kayıp Zamanın İzinde

    Francois Rabelais / Gargantua ve Pantagruel

    Juan Rulfo / Pedro Paramo

    Mevlana / Mesnevi

    Salman Rüşdi / Geceyarısı Çocukları

    Sadi - i Şirazi / Bostan

    Tayyip Salih / A Season of Migration to the North

    Jose Saramago / Körlük

    William Shakespeare / Hamlet; Kral Lear; Othello

    Sofokles / Kral Oidipus

    Stendhal / Kırmızı ve Siyah

    Laurence Sterne / Tristram Shandy Beyefendi'nin Hayatı ve Görüşleri

    Italo Svevo / Zeno'nun Bilinci

    Jonathan Swift / Gulliver'in Seyahatleri

    Leo Tolstoy / Savaş ve Barış; Anna Karenina; Ivan Ilyiç'in Ölümü

    Çehov / Seçilmiş Hikâyeler

    Mark Twain / Huckleberry Finn'in Maceraları

    Valmiki / Ramayana

    Virgil / The Aeneid

    Walt Whitman / Çimen Yaprakları

    Virginia Woolf / Mrs. Dalloway; Deniz Feneri

    Marguerite Yourcenar / Hadrianus'un Anıları

    Yanık Njall'ın Sagası


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