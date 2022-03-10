- Haberler
- Kitap Haberleri
- Tüm zamanların en iyi 100 kitabı
Tüm zamanların en iyi 100 kitabı
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 09:58
- Güncelleme : 10.03.2022 - 10:03
Yayınlandıklarında adeta fırtınalar estiren kitaplar, yazarları öldükten sonra da her zaman hak ettiği değeri gördüler.
Tüm zamanların en çok okunan ve bilinen kitaplarından hangisini okudunuz? Okumadığınız varsa mutlaka okumanızı öneririz.
İşte geçtiğimiz yıllarda okurlar ve yayıncılar tarafından yapılan oylamayla seçilen en iyi 100 kitap...
Chinua Achebe / Ruhum Yeniden Doğaca
Hans Christian Andersen / Masalla
Jane Austen / Aşk ve Guru
Honore de Balzac / Goriot Bab
Samuel Beckett / Üçleme:
Molloy / Malone / Adlandırılmayan
Giovanni Boccaccio / Decamero
Jorge Luis Borges / Toplu Eserleri
Emily Bronte / Uğultulu Tepeler
Albert Camus / Yabancı
Paul Celan / Şiirle
Louis - Ferdinand Celine / Dünyanın Sonuna Seyahat
Miguel de Cervantes / Don Kişot
Geoffrey Chaucer / Canterbury Masalları
Joseph Conrad / Nostromo
Dante Alighieri / İlahi Komedya
Charles Dickens / Büyük Umutlar
Denis Diderot / Kaderci Jacques ve Efendisi
Alfred Doblin / Berlin Alexanderplatz
Dostoyevski / Suç ve Ceza; Budala; Ecinniler; Karamazov Kardeşler
George Eliot / Middlemarch
Ralph Ellison / Görünmez Adam
Euripides / Medea
William Faulkner / Abşalom, Abşalom!, Ses ve Öfke
Gustave Flaubert / Madame Bovary
Federico Garcia Lorca / Çingene Romansları
Gabriel Garcia Marquez / Yüzyıllık Yalnızlık; Kolera Günlerinde Aşk
Gılgamış Destanı
Johann Wolfgang von Goethe / Faust
Nikolai Gogol / Ölü Canlar
Günter Grass / Teneke Trampet
Joao Guimaraes Rosa / The Devil to Pay in the Backlands
Knut Hamsun / Açlık
Ernest Hemingway / Yaşlı Adam ve Deniz
Homeros / İlyada; Odessa
Henrik Ibsen / Bir Bebek Evi
Kitabı Mukaddes / Eyüb'ün Kitabı
James Joyce /Ulysses
Franz Kafka / Bütün Öyküleri; Dava; Şato
Kalidasa / The Recognition of Sakuntala
Yasunari Kawabata / Karlar Ülkesi
Nikos Kazancakis / Zorba
DH Lawrence / Oğullar ve Aşıklar
Halldor K. Laxness / Independent People
Giacomo Leopardi / Bütün Şiirleri
Doris Lessing / Altın Defter
Astrid Lindgren / Pippi Uzunçorap
Lu Xun / Diary of a Madman and Other Stories
Mahabharata
Necip Mahfuz / Cebelavi Çocukları
Thomas Mann / Buddenbrook Ailesi;Büyülü Dağ
Herman Melville / Moby Dick
Michel de Montaigne / Denemeler
Elsa Morante / History
Toni Morrison / Sevgili
Murasaki Shikibu / Genji'nin Destanı
Robert Musil / Niteliksiz Adam
Vladimir Nabokov / Lolita
George Orwell / 1984
Ovidius / Dönüşümle
Fernando Pessoa / Huzursuzluğun Kitabı
Edgar Allan Poe / Bütün Hikâyeleri
Marcel Proust / Kayıp Zamanın İzinde
Francois Rabelais / Gargantua ve Pantagruel
Juan Rulfo / Pedro Paramo
Mevlana / Mesnevi
Salman Rüşdi / Geceyarısı Çocukları
Sadi - i Şirazi / Bostan
Tayyip Salih / A Season of Migration to the North
Jose Saramago / Körlük
William Shakespeare / Hamlet; Kral Lear; Othello
Sofokles / Kral Oidipus
Stendhal / Kırmızı ve Siyah
Laurence Sterne / Tristram Shandy Beyefendi'nin Hayatı ve Görüşleri
Italo Svevo / Zeno'nun Bilinci
Jonathan Swift / Gulliver'in Seyahatleri
Leo Tolstoy / Savaş ve Barış; Anna Karenina; Ivan Ilyiç'in Ölümü
Çehov / Seçilmiş Hikâyeler
Mark Twain / Huckleberry Finn'in Maceraları
Valmiki / Ramayana
Virgil / The Aeneid
Walt Whitman / Çimen Yaprakları
Virginia Woolf / Mrs. Dalloway; Deniz Feneri
Marguerite Yourcenar / Hadrianus'un Anıları
Yanık Njall'ın Sagası