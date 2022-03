Tüm zamanların en iyi 100 kitabı

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, tüm zamanların en çok okunan ve sevilen kitaplar arasında hangisini okudunuz?

Yayınlandıklarında adeta fırtınalar estiren kitaplar, yazarları öldükten sonra da her zaman hak ettiği değeri gördüler.

Tüm zamanların en çok okunan ve bilinen kitaplarından hangisini okudunuz? Okumadığınız varsa mutlaka okumanızı öneririz.

İşte geçtiğimiz yıllarda okurlar ve yayıncılar tarafından yapılan oylamayla seçilen en iyi 100 kitap...

Chinua Achebe / Ruhum Yeniden Doğaca

Hans Christian Andersen / Masalla

Jane Austen / Aşk ve Guru

Honore de Balzac / Goriot Bab

Samuel Beckett / Üçleme:

Molloy / Malone / Adlandırılmayan

Giovanni Boccaccio / Decamero

Jorge Luis Borges / Toplu Eserleri

Emily Bronte / Uğultulu Tepeler

Albert Camus / Yabancı

Paul Celan / Şiirle

Louis - Ferdinand Celine / Dünyanın Sonuna Seyahat

Miguel de Cervantes / Don Kişot

Geoffrey Chaucer / Canterbury Masalları

Joseph Conrad / Nostromo

Dante Alighieri / İlahi Komedya

Charles Dickens / Büyük Umutlar

Denis Diderot / Kaderci Jacques ve Efendisi

Alfred Doblin / Berlin Alexanderplatz

Dostoyevski / Suç ve Ceza; Budala; Ecinniler; Karamazov Kardeşler

George Eliot / Middlemarch

Ralph Ellison / Görünmez Adam

Euripides / Medea

William Faulkner / Abşalom, Abşalom!, Ses ve Öfke

Gustave Flaubert / Madame Bovary

Federico Garcia Lorca / Çingene Romansları

Gabriel Garcia Marquez / Yüzyıllık Yalnızlık; Kolera Günlerinde Aşk

Gılgamış Destanı

Johann Wolfgang von Goethe / Faust

Nikolai Gogol / Ölü Canlar

Günter Grass / Teneke Trampet

Joao Guimaraes Rosa / The Devil to Pay in the Backlands

Knut Hamsun / Açlık

Ernest Hemingway / Yaşlı Adam ve Deniz

Homeros / İlyada; Odessa

Henrik Ibsen / Bir Bebek Evi

Kitabı Mukaddes / Eyüb'ün Kitabı

James Joyce /Ulysses

Franz Kafka / Bütün Öyküleri; Dava; Şato

Kalidasa / The Recognition of Sakuntala

Yasunari Kawabata / Karlar Ülkesi

Nikos Kazancakis / Zorba

DH Lawrence / Oğullar ve Aşıklar

Halldor K. Laxness / Independent People

Giacomo Leopardi / Bütün Şiirleri

Doris Lessing / Altın Defter

Astrid Lindgren / Pippi Uzunçorap

Lu Xun / Diary of a Madman and Other Stories

Mahabharata

Necip Mahfuz / Cebelavi Çocukları

Thomas Mann / Buddenbrook Ailesi;Büyülü Dağ

Herman Melville / Moby Dick

Michel de Montaigne / Denemeler

Elsa Morante / History

Toni Morrison / Sevgili

Murasaki Shikibu / Genji'nin Destanı

Robert Musil / Niteliksiz Adam

Vladimir Nabokov / Lolita

George Orwell / 1984

Ovidius / Dönüşümle

Fernando Pessoa / Huzursuzluğun Kitabı

Edgar Allan Poe / Bütün Hikâyeleri

Marcel Proust / Kayıp Zamanın İzinde

Francois Rabelais / Gargantua ve Pantagruel

Juan Rulfo / Pedro Paramo

Mevlana / Mesnevi

Salman Rüşdi / Geceyarısı Çocukları

Sadi - i Şirazi / Bostan

Tayyip Salih / A Season of Migration to the North

Jose Saramago / Körlük

William Shakespeare / Hamlet; Kral Lear; Othello

Sofokles / Kral Oidipus

Stendhal / Kırmızı ve Siyah

Laurence Sterne / Tristram Shandy Beyefendi'nin Hayatı ve Görüşleri

Italo Svevo / Zeno'nun Bilinci

Jonathan Swift / Gulliver'in Seyahatleri

Leo Tolstoy / Savaş ve Barış; Anna Karenina; Ivan Ilyiç'in Ölümü

Çehov / Seçilmiş Hikâyeler

Mark Twain / Huckleberry Finn'in Maceraları

Valmiki / Ramayana

Virgil / The Aeneid

Walt Whitman / Çimen Yaprakları

Virginia Woolf / Mrs. Dalloway; Deniz Feneri

Marguerite Yourcenar / Hadrianus'un Anıları

Yanık Njall'ın Sagası