Tuna Kamhi, Uyanış Acı ile Başlar’da Kabala inancını anlatıyor

Tuna Kamhi yeni kitabı Uyanış Acı ile Başlar’da,evrensel öğretilerden biri olan Kabala inancını en kolay anlaşılabilir haliyle tanıtıyor.

İnsan varoluşundan itibaren bir anlam arayışı içindedir. Bu anlamı herkes farklı yollardan geçerek bulsa da arayış sürecinde ortak bir yan vardır; acı çekmeden şifa bulamayız.

Peki, acıyı nasıl çekeceğiz, nasıl dönüştüreceğiz ve daha önemlisi o acıdan geçerek özümüze nasıl ulaşacağız?

Bize bunun yolunu binlerce yıldır dinler ve kadim öğretiler anlatır. Tuna Kamhi yeni kitabı Uyanış Acı ile Başlar’da işte bu evrensel öğretilerden biri olan Kabala inancını en kolay anlaşılabilir haliyle tanıtıyor. Yaşamımızdaki acıları nasıl yaratıcılığımıza ve hakikatimize dönüştüreceğimiz konusunda rehberlik ediyor.

Uyanış'ın acıyla gerçekleşmesi ise tüm öğretilerin temeli... Kabala, Tasavvuf, Budizm ve dahanice öğreti acının nasıl dönüştürüleceğinin ve kişiyi hakikate nasıl ulaştıracağının evrensel bilgisini veriyor.

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Evrensel öğretiler

Bu kitapta, evrensel öğretilerden biri olan Kabala inancının en anlaşılabilir haliyle tanışacaksınız.Uyandıran acının nasıl çekileceğinin, nasıl dönüştürülebileceğinin ve acının hayata nasıl köprü yapılacağının yolunu göreceksiniz.

Uyanış yolculuğu

Günlük hayatta da kolayca gerçekleştirilebilecek uygulamaların içinde yer aldığı bu kitap, gerek kadim bilgiler içeren şifalı mühürlerle, gerek şifalı taşlarla, uyanış yolculuğunuzu kolaylaştıracak.