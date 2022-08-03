Turgenyev'in Babalar ve Oğullar romanında Bazarov'un ruhsal bunalımları

Eski nesille, nihilist gençlik arasındaki kuşak çatışmasını anlatan Babalar ve Oğullar, Rusya'nın çalkantılı bir dönemine Bazarov karakteriyle mercek tutuyor.

Rusya Edebiyatının kıymetli yazarlarından İvan Turgenyev’e ait; felsefe, psikoloji, politika, sanat, edebiyat, bilim ve daha birçok konuyu bir arada işleyen Babalar ve Oğullar romanı, gerçekçi ve bir o kadar da fantastiktir. Romanda, aile çatışması ve romanın kahramanı Bazarov'un ruhsal çalkantıları yer alıyor. Babalar ve Oğullar, 19.yüzyıl Rus edebiyatının baş eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

1862 yılında yayınlanan kitap, dönemin Rus toplum yapısına, körü körüne bağlı kalan gelenek ve göreneklere sert eleştiriler getirmektedir. Aynı zamanda batılılaşmanın kendi içinde yaşadığı çelişkilere ve normlara da ince göndermelerde bulunur.

Nihilizm felsefesi

Yevgeny Vasilevich Bazarov, fen bilimlerinde okuyan iyi bir doktor olmak için sürekli araştırmalar ve okumalar yapan, geleneklere uzak, nihilist (hiççilik) fikirli bir gençtir.

Üniversite arkadaşı Arkady’in ısrarlarına dayanamayarak Arkady'nin babasının çiftliğine giderler. Bazarov'un o her şeyle alay eden, hiçbir şeye saygı duymayan, çevresindeki insanlara küçümseyen gözlerle bakan tavrı neticesinde Arkady’in babası Nikolai Petrovich Kirsanovi ile sonu gelmez tartışmalara girerler.

Nikolai; liberal görüşte, devlete ve toplumun ulvi saydıklarına sıkı sıkıya bağlı, mal mülk sahibi bir aristokrattır. Bazarov’un Çarı ve dünyevi inançları eleştirmesi, Nikolai’nin tepkisini çekmektedir.

Romanımızın ana karakteri Bazarov, yukarıda da kısaca bahsettiğimiz gibi, kendisi nihilizm etkisinde, maddi ve manevi herhangi bir duyguyu reddeden bir dünya görüşündedir. Diğer gençler gibi zamanını hovardalık olarak geçirmek yerine, her gün yeni bir bilgi öğrenmek için çalışmaktadır.

Toplumsal yargılarına bütünüyle karşıdır. Oğullarının bu fikirleri annesi Arina Vlasevna Bazarova’yı ve babası Vasily Ivanovich Bazarov’u derinden üzmektedir. Bazarov, anne babasının kendisi için kaygılanmalarını bile önemsememektedir.

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Yalnızlık...

Bazarov, içinde bulunduğu hiççi hisler yüzünden bütün aileyi karşısına almıştır. Dünyasında yapayalnız kalmış, kendisini anlayan ona destek olabilecek kimsenin olmamasını dikkate almaz savunduğu fikirlerin en doğru ve tartışılmaz doğrular olduğuna kanaat getirmiştir.

Başka bir arkadaşı olan Viktor Sitnikov, kendisinin popülist fikirlerini beğenir ama onunla da arasına mesafe koyar. Çünkü arkadaşını kendini çok beğenmiş ve züppe olarak görmektedir. Kahramanımızın yalnızlığından değişen pek bir şey olmamıştır anlayacağınız.

Babasıyla her gün belli konular ve nihilizm üzerine uzun tartışmalar yapar. Onların bağlı oldukları dünya görüşlerini yerden yere vurur, küçümser, aptalca bulur. Bazarov için her şeyin en önemlisi bilimdir, fendir. Onun dışında hiçbir şeyin önemi yoktur. Kahramanımızın tek gayesi gerçekleri olduğu gibi göstermektir.

Yevgeny Vasilevich Bazarov, kendisi gibi doktor olan babasının yanında çalışmaya başlar. Genç doktor, babasına yardım ederken bir yandan da mesleğin inceliklerini kavramaktadır.

Bir gün klinikte çalışırken başına umulmadık bir olay gelir. Roman bu esrarengiz gelişme üzerinde devam eder.

Okuyucular da bu bölümü büyük merak içinde kitabın sayfalarını daha hızlı çevirecektir.

Bazarov’a ne mi oldu?

Kitabı mutlaka okuyun…

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ergul.tosun@ensonhaber.com