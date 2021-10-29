Turgut Özakman'ın azmin ve zaferin gerçek öyküsü: Şu Çılgın Türkler

Turgut Özakman'ın azmin ve zaferin gerçek öyküsü: Şu Çılgın Türkler

Tarihçi-yazar Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler romanı, yazarın yayınlandığında adeta yok satan romanıdır. Romanda ulusal kurtuluş destanını okuyacaksınız.

2013'te hayatını kaybeden tarihçi- yazar Turgut Özakman, tarihi edebileştirerek sunan bir yazardı. Öyle ki, yazdığı her kitap, roman adeta yokları sattı.

Kısa sürede bütün okurların beğenisini kazanan yazarın nitekim en önemli romanı Kurtuluş Savaşı'nın destansı hikayesini anlattığı Şu Çılgın Türkler'dir...

Romanda Anadolu'nun baştan sonra düşman kuvvetlerine karşı verdikleri mücadele anlatılırken, edebi tattan da ödün verilmiyor. Şu Çılgın Türkler romanı, gerçek azmin ve zaferin adıdır.

BELGESEL ROMAN

Yazar Turgut Özakman sırtına çantasını yüklenip Kurtuluş Mücadelesi verilen yerleri karış karış gezdi. Gittiği yerlerde büyük bir emekle tek tek bilgi ve belgeleri topladı.

Nihayetinde ise etkisi yıllarca devam edecek Şu Çılgın Türkler adlı belgesel roman türündeki eserini ortaya koydu.

Şu Çılgın Türkler, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna neleri göze aldığını ve ne zorluklardan geçtiğini bir kez daha okuyucuya anlatıyor.

Bunları anlatırken de yeri geliyor gözyaşlarına boğuyor, yeri geliyor göğüsleri kıvançla dolduruyor… Her bir satırı tüylerinizi diken diken edecek bu muhteşem yapıtı elinizden bırakamayacaksınız.

Bugün Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü... Bu vesileyle bu güzel romanı hatırlatmak istedik.

Cumhuriyet kutlu olsun...

ŞU ÇILGIN TÜRKLER...

Şu Çılgın Türkler, 1921-1922 yıllarındaki Kurtuluş Mücadelesi’ni konu ediniyor. Kitap, savaş öncesinde, 1914 ve 1920 yılları arasındaki süreçte yaşanan tarihi olayları özetleyen bir giriş ile başlıyor.

Ardından Kurtuluş Savaşı yılları ile devam eden roman, Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa’da öğretmenlere yaptığı konuşma ile son buluyor.

GERÇEĞE DAYANAN SATIRLAR...

Yazar bu kitapta söz konusu yıllarda hem sivil halkın durumunu hem de askeri cephede yaşananları gözler önüne seriyor.

Romana konu edilen tüm detaylar kaynaklara dayandırıldığından birebir gerçeği yansıtıyor ve kitabın bir bölümünde bu kaynaklar ile belgeler de okuyucuya sunuluyor.

İSİMSİZ KAHRAMANLAR

Olay örgüsü içerisinde isimli isimsiz pek çok kahramana da yer veriliyor. Bu kahramanlar bazen cepheye yardım götüren kadınlar oluyor, bazen yarasına aldırmadan savaşa devam eden gencecik askerler, bazen de onurlu bir komutan…

DERS NİTELİĞİ TAŞIYAN KİTAP

Ders niteliğindeki bu kitap ile Kurtuluş Mücadelesi yıllarının herkes tarafından bilinen güçlükleri ve kahramanlarının yanı sıra, hiç bilinmeyen detaylar da açığa çıkarılıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com