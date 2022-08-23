Turgut Özgüney’in yazdığı Stoa Okulu kitabı, ünlü filozofların öğretilerine ışık tutuyor

Yaklaşık 5 asır boyunca öğrenci yetiştiren Stoa Okulu’nu yakından tanımak ister misiniz?

Bir imparator olan Marcus Aurelius ile azat edilmiş bir köle olan Epictetos'u aynı öğretide buluşturmasıyla tüm insanların eşit ve kardeş görüldüğünü en iyi şekilde ifade eden Stoa felsefesi günümüze de bu görüşü miras bırakmış ve dünya vatandaşlığı kavramının temellerini atmıştır.

Stoa Okulu’nun insanlığa sunduğu ve 2300 yıl öncesinden gelen dayanıklılık, erdemli olma, yazgıya direnme, arzuların pençesinden kurtulma, kendine hâkim olma, sadece mutluluğa değil mutsuzluğa da razı gelme ve özgürlük üzerine düşünceleri geçmişten ilham almak isteyen herkes için iyileştirici bir rehber.

Gerek kendi döneminde gerekse Rönesans dönemi ve çağdaş dönemde etkilerini sürdürmüş olan Stoacı öğreti günümüzde de esin kaynağı olmaya devam ediyor. Peki, her şey nasıl ve nerede başladı? Yanıtı bu kitapta...

Dini ezgiler

Köleden imparatora, yumruk dövüşçüsünden hatibe kadar farklı kostümlerde pek çok filozofu evinde ağırlayan ve yaklaşık 500 yıl yaşayan Stoa Okulu, Antik Yunan’ın en renkli ve uzun soluklu okuludur.

Zenon söylemlerini bir peygamber edasıyla sürdürmüş, retorik ve diyalektiği kullanmamıştır. Ardından Kleanthes okulu dini ezgiler ve ilahilerle süslemiştir.

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Ünlü filozofların okulu

Adı “Ata Saklanmış” olan Khrysippos okulu diyalektik ve mantıkla taçlandırmıştır. Orta Stoacılar Panaitios ve Poseidonios okula Platon ve Aristoteles’in düşünceleriyle estetik kazandırmışlardır.

Geç dönem Stoacılar Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius ise sadece ahlak felsefesiyle ilgilenmişler ve böylece okulun kurucusu Zenon’un çizgisinden uzaklaşmışlardır.