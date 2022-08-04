Petrol
96.75
-0.03%
Euro
18.3017
0.33%
Dolar
17.9608
0.19%
Altın
1.023
0.57%
Borsa
2713
1.07%
Bitcoin
414.326
-0.17%
BTXN Coin
8.51
-7.29%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 22 C

    Turgut Uyar'ın çok sevilen şiiri: Göğe Bakma Durağı

    Turgut Uyar 95 yaşında. Şairin en çok sevilen ve bilinen şiiri ise kuşkusuz Göğe Bakma Durağı'dır.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Turgut Uyar'ın çok sevilen şiiri: Göğe Bakma Durağı

    Türk şiirinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Turgut Uyar'ın bugün 95'inci yaş günü. Pek çok şiir kaleme alan Turgut Uyar'ın adeta adıyla özdeşleşen şiiri ise Göğe Bakma Durağı adlı şiiridir. Şairn doğum gününde bu güzel şiiri sizlerle paylaşıyoruz...

    Göğe Bakma Durağı

    İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım

    Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

    Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından

    Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

    Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

    Bu evleri atla bu evleri de bunları da

    Göğe bakalım

    Turgut Uyar ın çok sevilen şiiri: Göğe Bakma Durağı #1

    Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

    İnecek var deriz otobüs durur ineriz

    Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya

    Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum

    Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun

    Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam

    Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

    Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda

    Beni bırak göğe bakalım

    Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

    Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

    Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

    Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor

    Seni aldım bu sunturlu yere getirdim

    Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

    Bana dönesin diye bir bir kapattım

    Şimdi otobüs gelir biner gideriz

    Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç

    Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin

    Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat

    Durma kendini hatırlat

    Durma göğe bakalım


     


    İlginizi Çekebilir

    Aytaç Kara, Kasımpaşa'da
    Transfer dosyası

    Aytaç Kara, Kasımpaşa'da

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    İstanbul'da yapılan eş zamanlı denetimde 267 şüpheli tespit edildi
    3. Sayfa

    İstanbul'da yapılan eş zamanlı denetimde 267 şüpheli tespit edildi

    Görüş Bildir