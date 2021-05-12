Turgut Uyar'ın ölümünün ardından Edip Cansever'in yazdığı şiir

Edip Cansever'in arkadaşının ölümünden sonra "Kendi ölümümü gördüm" demesi her şeyi açıklıyor. Edip Cansever, Uyar'ın ardından "Turgut Uyar" adında şiir yazar.

Şairler, yazarlar çoğu zaman sıkı dostluk kurarlar, bazen de tatlı bir rekabet içerisinde olurlar. Edip Cansever ve Turgut Uyar'ın dostluğu ise kıskandıracak türdendi.

Turgut Uyar'ın cenazesine katılan şair Edip Cansever, son derece üzgün ve gözlerinde yaşlar akıyordu. Bunu gören Turgut Uyar'ın oğlu Tunga, Cansever'in yanına gider ve babasının arkadaşını teselli etmek ister.

"KENDİ ÖLÜMÜMÜ GÖRDÜM"

Tunga'nın Cansever'e "Nasılsın" demesine karşılık Edip Cansever ise "Kendi ölümümü gördüm" diyerek yaşadığı derin acıyı tarif eder.

TURGAT UYAR ŞİİRİ

Usta şair Edip Cansever arkadaşının ölümünden sonra oturur bir şiir kaleme alır. Turgut Uyar adını taşıdığı o şiiri sizlerle paylaşıyoruz.

Ergül Tosun

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