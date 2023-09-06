Türk edebiyatına yaptığı eşsiz hizmetlerle bilinen, çeviri ustası bir yazar: Ezra Erhat Çevirmen ve yazar Ezra Erhat'ın bugün ölüm yılı. Ünlü yazar edebiyatımıza sunduğu önemli hizmetlerle biliniyor. Bir çok dil bilen, sayısız eseri Türkçeye çeviren Ezra Erhat'a saygıyla...

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Ünlü yazar ve çevirmen Azra Erhat, 1915'te İstanbul'da doğdu. ilk ve ortaöğrenimini Belçika’da tamamladı. 1939’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. 1946’da doçent oldu.

1948’de sol eğilimli oldukları gerekçesiyle aynı fakülteden Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Adnan Cemgil, Niyazi ve Mediha Berkes’le birlikte görevine son verildi.

1946-56 yılları arasında Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde yazılar yazdı. Uzun yıllar Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (ILO) kütüphanecilik yaptı. 12 Mart döneminde Vedat Günyol ve Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte tutuklandı.

Fransızca, Almanca, İngilizce, Latince ve Eski Yunancadan çeviriler yaptı. İlk çevirileri Tercüme dergisinde çıktı. Sophokles’ten Elektra’yı, Aristophanes’ten Barış‘ı, Exupery’den Küçük Prens‘i çevirdi.

Çeşitli ödüller aldı

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Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte çevirdiği Hesiodos, Eseri ve Kaynakları 1977’de basıldı. A. Kadir ile birlikte İlyada destanından yaptığı çevirinin birinci cildi 1959’da Habip Edip Törehan Ödülü’nü, üçüncü cildi 1961’de Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü aldı.

Eserleri

Mavi Anadolu (1960); Mavi Yolculuk (1962); İşte İnsan-Ecce Homo (1969); Mitoloji Sözlüğü (1972); Mektuplarıyla Halikarnas Balıkçısı (1976); Sevgi Yönetimi (1978); Karya’dan Pamfilya’ya Mavi Yolculuk (1979); Troya Masalları (1981); Osmanlı Münevverlerinden Türk Aydınına (2002); En Hakiki Mürşit-Gülleylâ’ya Anılar (1996)

Ezra Erhat öldü

Yazar ve çevirmen Ezra Erhat, 6 Eylül 1982'de hayatını kaybetti.