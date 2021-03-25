Euro
9.4331
0.51%
Dolar
7.9429
0.28%
Altın
442.94
0.26%
Borsa
1.416
0.18%
Bitcoin
426.954
-4.27%
EXEN Coin
12.25
-1.92%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Türk edebiyatında polisiye roman ve Sultan Abdülhamit'in polisiye tutkusu

    Edebiyatımızda polisiye roman örnekleri son zamanlarda iyi bir ivme kazandı. Bunun yanında Sultan Abdülhamit'in sıkı bir polisiye okuru olduğunu bilen bilir.
    • Özel Haber
    • 25.03.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 13:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türk edebiyatında polisiye roman ve Sultan Abdülhamit'in polisiye tutkusu

    Polisiye ve korku edebiyatı Türkiye’de son zamanlarda oldukça geniş bir okur kitlesi kazandı. Çok satan ve okunan türlere baktığımızda bunu açıkça görüyoruz. Polisiye romanda iyi yazarlar baş göstermektedir.

    Ahmet Ümit, Osman Aksu, Elçin Poyrazlar yazdıkları eserlerle kitapseverler tarafından ilgiyle takip edilmektedirler.

    Osmanlı döneminde özellikle Tanzimat devri edebiyatçılarına baktığımızda Ahmet Mithat Efendi’nin önde geldiğini görebiliriz.

    Türk edebiyatında polisiye roman ve Sultan Abdülhamit in polisiye tutkusu #1

    SULTAN ABDÜLHAMİT’İN POLİSİYE MERAKI

    Osmanlı Devleti’nin devrik Sultanı İkinci Abdülhamit’in polisiye merakı hepimizin malumu. Sultan Abdülhamit İngiliz yazar Sir Arthur Conan Doyle’ye deta hayrandı ve kitaplarının çevrilmesi için büyük uğraş verdiğini belirtelim. Sultan Abdülhamit, çoğu zaman odasına çekilir ve iştahla polisiye roman okurdu.

    Türk edebiyatında polisiye roman ve Sultan Abdülhamit in polisiye tutkusu #2

    SHERLOK HOLMES'İN GÖZLEM YETENEĞİ

    Sherlok Holmes, Arthur Conan Doyle'un yarattığı Britanyalı hayali dedektiftir. Sherlock Holmes, dedektif kahramanlar içerisinde belki de en meşhur olanıdır. Olayları gözlem yoluyla çözmesi ile ünlüdür.

    HAFIZALARA KAZINAN KARAKTER

    Yazarın yarattığı bu hayali karakter hemen herkesin hafızasına çivi gibi çakılmıştır. Sherlok Holmes, filmlere, dizilere bile konu olmuştur.

    Türk edebiyatında polisiye roman ve Sultan Abdülhamit in polisiye tutkusu #3

    GÜNÜMÜZDE POLİSİYE

    Polisiye roman denilince aklımıza  Agatha Christie, Sherlok Holmes’in yazarı Sir Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe’yi hatırlarız. Eserleri pek çok dile çevrilen, elden ele dolaşan kitaplarıyla günümüzde bile hala büyük bir tutkuyla okunmaktadırlar.

    EDEBİYATIMIZDA ÖRNEKLER

    Ülkemizde de bu türde iyi eserler veriliyor. Özellikle Ahmet Ümit’in yazdığı kitaplar müthiş rağbet görüyor ve tabir-i caize ekmek peynir gibi satıyor.

    Türk edebiyatında polisiye roman ve Sultan Abdülhamit in polisiye tutkusu #4

    BAŞKOMSER NEVZAT

    Ahmet Ümit'in yarattığı efsane karakterinin adı da Başkomser Nevzat'tır. Kitaplarını okuyanlar Başkomser Nevzat'ı çok yakından tanırlar.

    Yardımcıları Ali ve Zeynep'le cinayetleri çözen, katillerin peşine düşen Başkomser Nevzat, Ahmet Ümit'in efsanevi karakterlerindedir.

    CİNGÖZ RECAİ

    Bütün bunlardah bahsederken Peyami Safa'nın Server Bedi mahlasıyla yazdığı, yazar Arsen Lüpen'den esinlediği efsanevi hırsız Cingöz Recai'yi de unutmayalım.

    Cingöz Recai'nin hedefinde zenginler vardır. Sürekli onların baş belasıdır ve paralarını çalar. Cingöz Recai, fakirin, fukaranın ve yoksulun babasıdır onlara asla zarar vermez.

    Türk edebiyatında polisiye roman ve Sultan Abdülhamit in polisiye tutkusu #5

    Filmden bir sahne

    TEKRAR BEYAZ PERDEDE

    Filme de uyarlanan Cingöz Recai'ye Türk sinemasının usta ismi Ayhan Işık hayat vermiştir. Polis Rıza'yı ise Abdurrahman Palay canlandırdı. Cingöz Recai, 2017 yılında yönetmen Onur Ünlü kamerasından tekrar beyaz perdeye taşındı. Cingöz Recai rolünde bu sefer sevilen aktör Kenan İmirzalıoğlu vardı.

    Türk edebiyatında polisiye roman ve Sultan Abdülhamit in polisiye tutkusu #6

    YAKIŞIKLI VE KİBAR HIRSIZ

    Yakışıklı, nazik ve kurnaz olan Cingöz Recai, pek çok kesim tarafından günümüzde bile ilgiyle okunmaktadır.

    Türk edebiyatında polisiye roman ve Sultan Abdülhamit in polisiye tutkusu #7

    Yazar Ahmet Ümit

    DÜŞMAN KAZANAN BİR KANUN BEKÇİSİ

    Ahmet Ümit'in çoğu kitabında Başkomser Nevzat'a rastlarız. Sinirli, asabi ve işinin ehli olan Nevzat, katillerin,kanun tanımazların adeta baş belasıdır. İşte bu özelliğinden dolayı da fazla düşman kazanmaktadır Başkomser Nevzat.

    Başkomser Nevzat ile tanışmadıysanız hemen elinize bir Ahmet Ümit kitabını alın.

    Nacizane tavsiyelerim: Kukla, Patasana, Beyoğlu Rapsodisi, Sultanı Öldürmek, İstanbul Hatırası....

    Türk edebiyatında polisiye roman ve Sultan Abdülhamit in polisiye tutkusu #8

    Eserleri milyonlarca kişi tarafından okunan polisiye kitaplarının sevilen ismi Agatha Christine

    YÜKSEK TEMPOLU KİTAPLAR

    Öte yandan Osman Aysu'nun yazdığı polisiye romanlar da okurlar tarafından büyük bir beğeni ile okunuyor.

    Bunun yanında gazeteci yazar Elçin Poyrazlar’ı da unutmamak lazım. Poyrazlar da kaleme aldığı yüksek tempolu eserleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

    Türk edebiyatında polisiye roman ve Sultan Abdülhamit in polisiye tutkusu #9

    Osman Aysu

    ŞİİRDE POLİSİYE…

    Romanda polisiyeden bahsettik.

    Peki, ülkemizde polisiye şiir örnekleri var mı?

    Evet var!

    Türk şiirinin usta şairi Atilla İlhan’ın yazdığı, Ahmet Kaya’nın eşsiz yorumuyla notalara dökülen Cinayet Saati'ni hatırlatalım. Cinayet Saati edebiyatmızda bugüne kadar yayınlanan tek polisiye şiir örneği olduğunu belirtelim.

    İşte o şiir…

    Türk edebiyatında polisiye roman ve Sultan Abdülhamit in polisiye tutkusu #10

    Atilla İlhan

    CİNAYET SAATİ

    Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi

    Demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu

    Dört bıçak çekip vurdular dört kişi

    Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu

    Deli Cafer İsmail Tayfur ve şaşı

    Maktulün on beş yıllık arkadaşı

    Üçü kamarot öteki aşçıbaşı

    Dört bıçak çekip vurdular dört kişi

    Cinayeti kör bir kayıkçı gördü

    Ben gördüm kulaklarım gördü

    Vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü

    Hiç biriniz orada yoktunuz

    Demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu

    On üç damla gözyaşını saydım

    Şafak nabız gibi atıyordu

    Sarhoştum Kasımpaşa’daydım

    Hiç biriniz orada yoktunuz

    Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi

    Polis katilleri arıyordu

    Deli Cafer İsmail Tayfur ve şaşı

    Üzerime yüklediler bu işi

    Sarhoştum Kasımpaşa’daydım

    Vapuru onlar vurdu ben vurmadım

    Cinayeti kör bir kayıkçı gördü

    Ben vursam kendimi vuracaktım

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir