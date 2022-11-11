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    Türk edebiyatında ve hayatında anılar geçidi kitabı: Böyle Bir Hayat-Güzin Dino

    Bahriye Çeri'nin kaleme aldığı Böyle Bir Hayat-Güzin Dino kitabı, ünlü isim Güzin Dino'nun edebiyata ve hayata dair anılarından bir araya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 14:54
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    Türk edebiyatında ve hayatında anılar geçidi kitabı: Böyle Bir Hayat-Güzin Dino

    Böyle Bir Hayat, Bahriye Çeri’nin Güzin Dino’yu 2003-2011 yılları arasında evinde ziyaret ederek konuşmalarını kaydetmesiyle ortaya çıkan bir hayat hikâyesi kitabı. Güzin Dino’nun ailesi, çocukluğu, eğitim hayatı, dostlukları ve Abidin Dino ile yarım asırlık beraberliği Bahriye Çeri’nin soruları ve yönlendirmeleriyle canlanıyor, renklenip genişliyor.

    Anılar geçidi

    Nâzım Hikmet’ten Yaşar Kemal’e, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Orhan Pamuk’a, Erich Auerbach’tan Picasso’ya kültür, sanat ve edebiyatta yer etmiş pek çok yazı ve resim sanatçısı, özel tanıklıklarla geçit resmi yapıyor.

    Önce Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Türkiye’de, 1954 sonrasında ise Paris’te geçen yıllar boyunca eğitim, kültür, sanat ve siyaset alanındaki gelişmeler ve olaylar Güzin Dino’nun yaşayıp gördüğü yanlarıyla gün ışığına çıkıyor.

    Türk edebiyatında ve hayatında anılar geçidi kitabı: Böyle Bir Hayat-Güzin Dino #1

    Sayfa: 200

    İlginç olaylar, samimi anlatım...

    Edebiyat araştırmalarının yanı sıra Fransa’da yıllar boyu Türk dilini ve edebiyatını temsil eden Güzin Dino, Böyle Bir Hayat adını verdiğimiz söyleşi kitabında uzun ömrüne sığan birbirinden ilginç olayları ve insanları içtenlikle anlatıyor.


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