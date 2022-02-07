Türk edebiyatının ilk tarihi romanı: Cezmi

Tanzimat edebiyatının önde gelen ismi olan Namık Kemal'in Cezmi romanı, edebiyatımızda ilk tarihi roman olma özelliği taşıyor.

Türk edebiyatında Batılı anlamda roman türü çok geç yazıldı. Tarihi roman olarak ilk deneme, Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılmış olan "Yeniçeriler" adlı 1871 tarihli eseri kabul edilir.

Namık Kemal'in Cezmi romanı ise edebiyat tarihimizde kaleme alınan ilk tarihi romandır. Yayınlandığı tarihten bugüne çok okunan roman, değerinden bir şey kaybetmedi desek yeridir.

BATILI ANLAMDA İLK TARİHSEL ROMAN

Fakat Batılı anlamda ilk tarihsel Türkçe roman, Namık Kemal tarafından yazılmış olan "Cezmi" adlı eserdir. Bu eserin ilk basımı ise 1880 yılında yapılmıştır. Cezmi isimli bu roman, Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır.

Türk Edebiyatı’nın ilk tarihi romanı olma özelliği taşıyan Cezmi, 1880’de ilk kez basılmıştır. Kitap iki cilt olarak düşünülse de ikinci cildi yazılmamıştır.





TANZİMAT DÖNEMİNDE YAZILDI

Ünlü edebiyatçı Namık Kemal tarafından yazılan ve ilk basımı 1880 tarihinde yapılan Cezmi isimli tarihi roman Tanzimat döneminde yazıldı. Birçok eser gibi ilk tarihi roman da Tanzimat döneminde ortaya çıktı.

