Türk edebiyatının üretken mizah yazarı: Yusuf Ziya Ortaç Türk edebiyatında "Beş Hececiler" olarak adlandırılan grupta yer alan ve mizah yazılarıyla bilinen şair ve yazar Yusuf Ziya Ortaç'ın 50'inci ölüm yılı.

Öğretmenlik yıllarında bir yandan da edebi faaliyetlerini sürdüren şair, pek çok şiir yayınladı. Usta yazarın bugün 50'inci ölüm yılı. 23 Nisan 1895'de İstanbul'da doğan yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Yaşadığı süre boyunca pek çok esere imza tan, edebiyatımızda "Beş Hececiler" olarak bilinen grupta yer alan Yusuf Ziya Ortaç, mizah dolu yazılarıyla derin izler bıraktı. Yaşamı her şair ve yazar gibi zorluklarla geçen Yusuf Ziya, arkasında derin bir külliyat bırakarak 50 yıl önce hayatını kaybetti.

1918 yılında, Sedat Simavi’nin çıkardığı Diken dergisinde “Çimdik” takma adı ile mizahi yazılar yazdı. 1919 senesinde ise mizahi manzumeler içeren Şen Kitap; kahramanlık, vatan sevgisi üzerine sekiz şiir içeren Şairin Duası ile Aşıklar Yolu adlı şiir kitaplarını, 1920’de Cenk Ufukları adlı şiir kitabını yayınladı.

Yusuf Ziya Ortaç aynı zamanda tiyatro eserleri de yayımladı. Binnaz adlı üç perdeli trajedi 7 Nisan 1917’de Darülbedayi sahnelerinde oynandı.

Ünlü Yedi Meşale dergisi

1928 yılının Nisan ayında Yedi Meşale adlı bir kitap çıkararak sanat hayatına giren gençleri bir arada tutmak ve yüreklendirmek üzere Meş’ale adlı sanat ve edebiyat dergisini çıkardı. Dergi, aynı yıl 1 Temmuz 15 Ekim tarihleri arasında yayınlandı. Yeni harflerin kabulünün ardından dergi dağıldı.

Yusuf Ziya Ortaç öldü

Yusuf Ziya Ortaç, 1950 sonrasında şiirden daha çok ağırlıklı olarak, mizah, gezi, anı ve biyografi türlerinde yazdı. 1962’de Bir Rüzgâr Esti adlı şiir kitabını yayınladı. Ünlü yazar 11 Mart 1967’de İstanbul’da hayatını yitirdi. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.