Türk gezgin ve yazar Evliya Çelebi 410 yaşında

17.yüzyılın önemli gezginlerinden ve yazarlarından olan Evliya Çelebi, bugün 410 yıl önce dünyaya geldi.

Osmanlı döneminin en önemli nesir (düz yazı) yazarları arasında yer alan gezgin Evliya Çelebi,elli yıl boyunca gözlemlediklerini, yaşadıklarını 10 ciltlik Seyahatnemesi'nde ölümsüzleştirdi.

DERİN GÖZLEM YETENEĞİ

Türk kültür tarihinde örneğine az rastlanan Seyahatname’nin müellifi Evliya Çelebi 10 Muharrem 1020’de (25 Mart 1611) İstanbul’da Unkapanı’nda doğdu.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi her yönüyle çok zengin bir kaynak. Anadolu seyahatlerinde yaşadıklarını derin gözlem yeteneğiyle kaleme alan Evliya Çelebi, günümüzde yazdıkları ders olarak okutulmakta ve hak ettiği değeri görmektedir.

50 YIL GEZDİ, NOTLAR ALDI...

50 yıl boyunca Hicaz, Mısır, Sudan, Habeşistan, Dağıstan gibi ülkelere gezilere çıkan ve bu gezilerin bazılarında yakınlık kurduğu bazı devlet büyükleriyle beraber olan Evliya Çelebi, gezilerde önemli mektuplar götürmek ya da savaşa katılmak gibi çeşitli hizmetlerde bulunuyordu.

TARİHİ KAYNAK: SEYAHATNAME

Seyahatname eserinde, tarih ve yer belirterek yazıya döken Evliya Çelebi,gittiği yerleri ve şahir olduğu olayları mübalağa sanatına başvurarak okuyucuları şaşırtmayı bilmiştir.

HAVADA DONAN İNSAN...

Örneğin; Erzurum'a yaptığı seyahati anlatırken oranın çetin kış şartlarından bahseder. Erzurum'da damdan dama atlarken insanların havada donduğunu ve asılı kaldığını yazmıştır.

Meşhur eseri Seyahatnâme’nin fihristi ve mukaddimesi.

YOLA ÇIKARKEN EVLİYA ÇELEBİ MÜRŞİTLİĞİ

Evliya Çelebi'nin kaleme aldığı Seyahatneme'den sonra o günden bugüne kadar derinli ve kapsamlı hiçbir seyahat eseri yazılmadı. Günümüz modern çağda bile hala Çelebi'nin yazdıklarına başvurulmakta ve istifade edilmektedir.

KÜÇÜKLÜKTEN GELEN GEZME İSTEĞİ

Küçüklüğünden beri içinde gezmek isteği vardı. Yeni yerler görmek, ve insanlar tanımak istiyordu. Hayalini gerçekleştirmek üzere gördüğü bir rüyadan esinlenerek gezilerine başladı ve sarayda fazla kalmadı.

RÜYA...

Rüyasında İstanbul'da Yemiş İskelesi civarında Ahi Çelebi Camii'ndedir. Orada muazzam bir cemaat vardır. Dikkat eder, Hz. Muhammed'i baş tarafta görür. Dört sadık halifesi ve diğer ashabı da hep oradadır.

Hz. Muhammed'in yanına gidip ondan şefaat dilemek arzusundadır. Ama bir türlü cesaret edip de gidemez.

"SEYAHAT YA RESULULLAH"

En sonunda bir cesaretle gidip "Şefaat ya Resulullah" diyeceğine, "Seyahat ya Resulullah" der. Böylece, 70 yaşına kadar sürecek ve çeşitli tehlike, sıkıntı ve hadiseler geçirmesine rağmen vazgeçmeyeceği seyahati başlar.

Temsili heykeli

10 CİLTLİK ESER

Ünlü yazar ve gezgin Evliya Çelebi'nin yazdığı gezi yazıları toplam 10 ciltten oluşmaktadır. Yazılar Türk İslam, kültür ve edebiyatı açısından müstesna bir yere sahiptir.

Evliya Çelebi'nin Kütahya'da müze olarak kullanılan evi

SEHATLERİN TARİHLERİ

1630 - İstanbul ve çevresi 1640 - Anadolu, Kafkaslar, Girit ve Azerbaycan 1640 - Suriye, Filistin, Ermenistan ve Rumeli 1655 - Doğu Anadolu Bölgesi, Irak ve İran 1656 - Rusya ve Balkanlar 1663/1664 - Macaristan'da askeri seferler 1664 - Avusturya, Kırım ve ikinci kez Kafkaslar 1667-1670 - Yunanistan ve ikinci kez Kırım ve ikinci kez Rumeli 1671 - Hac için Hicaz, Mekke ve Medine 1672 - Mısır ve Sudan