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    Türkçe benim ses bayrağım diyen bir şair: Fazıl Hüsnü Dağlarca

    2008'de aramızdan ayrılan, Türkçe'nin en iyi şairleri arasında gösterilen Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı, ölümünün 13'üncü yılında anıyoruz.
    • Özel İçerik
    • 14.10.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 13:02
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    Türkçe benim ses bayrağım diyen bir şair: Fazıl Hüsnü Dağlarca

    2008’de hayatını kaybeden edebiyatımızın usta şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca; Çocuk ve Allah, Havaya Çizilen Dünya, Çakırın Destanı, Üç Şehitler Destanı, Toprak Ana ve daha birçok kitabı yayınladı.

    Bugüne kadar kendisine birçok ödül verilen şair, 1967'de ABD'deki Milletlerarası Şiir Forumu tarafından "En iyi Türk Şairi" seçilmişti.

    Fazıl Hüsnü Dağlarca, 26 Ağustos 1914'de İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için ilk ve orta öğrenimini Türkiye'nin değişik yerlerinde tamamladı.

    Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu'nu bitirdi. Orduya katıldı. 15 yıl asker olarak hizmet yaptı, Doğu ve Orta Anadolu, Trakya'yı dolaştı. Önyüzbaşı rütbesinde iken kendi isteğiyle ordudan ayrıldı.

    İLK YAZILAR...

    Yayınlanan ilk yazısı Yeni Adana gazetesinin 1927'de düzenlediği yarışmada birincilik alan bir öyküydü. İlk şiiri "Yavaşlayan Ömür" 1933'te İstanbul dergisinde çıktı.Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Peyami Safa'nın da dikkatini çeken şiirleri Varlık, Kültür Haftası, Yücel, Aile, İnkılapçı, Gençlik, Yeditepe, Türk Dili, Yenilik, Vatan, Çağrı, Türkçe, Ataç, Türk Yurdu, Yön, Devrim gibi dergilerde yayınlandı.

    HİÇBİR AKIMIN ETKİSİNDE KALMADI

    Toplumculuğunun temelinde insana ve insan hayatına saygı yatan Dağlarca, bu yüzden hiçbir edebî akım ve kişiden etkilenmeden kendi kozasını örer.

    Çok yazan ve üreten bir şair kimliğiyle, bağımsız kalarak hiçbir şairden etkilenmemiş, hiçbir akımın etkisinde kalmayarak şiirlerini yazmıştır. Onun sanat anlayışını şu cümlesi özetler:

    Türkçe benim ses bayrağım diyen bir şair: Fazıl Hüsnü Dağlarca #1

    PUSULA BENZETMESİ

    "Sanat eseri hem bir saat gibi içinde bulunduğumuz zamanı hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü işaret etmelidir."

    "TÜRKÇE BENİM SES BAYRAĞIM"

    Türkçeye bakışını ise "Türkçem, benim ses bayrağım." diyerek Türkçe Katında Yaşamak adlı şiirinde sergilemiştir.

    MASADA AKŞAMÜSTÜ

    Işık götürürken seni

    Evden eve bulut

    Kentten kente yağmur

    Kendinden kendine masmavi gökyüzü

    Bütün uzaklıklar

    Çocuğun gözleriyken

    Kadın dikiş dikerken

    Yazarken yaşlı adam mor dalında

    Vardım son basamağına yeryüzünün

    DAĞLARCA ÖLDÜ...

    Usta şair 15 Ekim 2008'de İstanbul'da hayata veda etti.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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