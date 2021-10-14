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- Türkçe benim ses bayrağım diyen bir şair: Fazıl Hüsnü Dağlarca
Türkçe benim ses bayrağım diyen bir şair: Fazıl Hüsnü Dağlarca
- Özel İçerik
- 14.10.2021 - 12:58
- Güncelleme : 14.10.2021 - 13:02
2008’de hayatını kaybeden edebiyatımızın usta şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca; Çocuk ve Allah, Havaya Çizilen Dünya, Çakırın Destanı, Üç Şehitler Destanı, Toprak Ana ve daha birçok kitabı yayınladı.
Bugüne kadar kendisine birçok ödül verilen şair, 1967'de ABD'deki Milletlerarası Şiir Forumu tarafından "En iyi Türk Şairi" seçilmişti.
Fazıl Hüsnü Dağlarca, 26 Ağustos 1914'de İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için ilk ve orta öğrenimini Türkiye'nin değişik yerlerinde tamamladı.
Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu'nu bitirdi. Orduya katıldı. 15 yıl asker olarak hizmet yaptı, Doğu ve Orta Anadolu, Trakya'yı dolaştı. Önyüzbaşı rütbesinde iken kendi isteğiyle ordudan ayrıldı.
İLK YAZILAR...
Yayınlanan ilk yazısı Yeni Adana gazetesinin 1927'de düzenlediği yarışmada birincilik alan bir öyküydü. İlk şiiri "Yavaşlayan Ömür" 1933'te İstanbul dergisinde çıktı.Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Peyami Safa'nın da dikkatini çeken şiirleri Varlık, Kültür Haftası, Yücel, Aile, İnkılapçı, Gençlik, Yeditepe, Türk Dili, Yenilik, Vatan, Çağrı, Türkçe, Ataç, Türk Yurdu, Yön, Devrim gibi dergilerde yayınlandı.
HİÇBİR AKIMIN ETKİSİNDE KALMADI
Toplumculuğunun temelinde insana ve insan hayatına saygı yatan Dağlarca, bu yüzden hiçbir edebî akım ve kişiden etkilenmeden kendi kozasını örer.
Çok yazan ve üreten bir şair kimliğiyle, bağımsız kalarak hiçbir şairden etkilenmemiş, hiçbir akımın etkisinde kalmayarak şiirlerini yazmıştır. Onun sanat anlayışını şu cümlesi özetler:
PUSULA BENZETMESİ
"Sanat eseri hem bir saat gibi içinde bulunduğumuz zamanı hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü işaret etmelidir."
"TÜRKÇE BENİM SES BAYRAĞIM"
Türkçeye bakışını ise "Türkçem, benim ses bayrağım." diyerek Türkçe Katında Yaşamak adlı şiirinde sergilemiştir.
MASADA AKŞAMÜSTÜ
Işık götürürken seni
Evden eve bulut
Kentten kente yağmur
Kendinden kendine masmavi gökyüzü
Bütün uzaklıklar
Çocuğun gözleriyken
Kadın dikiş dikerken
Yazarken yaşlı adam mor dalında
Vardım son basamağına yeryüzünün
DAĞLARCA ÖLDÜ...
Usta şair 15 Ekim 2008'de İstanbul'da hayata veda etti.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com