Türkiye'de askıda kitap kampanyası

pttkitap.net sitesi, gelecek nesillerin eğitimine ve genel kültürüne katkı sağlama yolunda Askıda Kitap kampanyası başlattı.

Türkiye kitap dayanışması çeşitlenerek sürüyor. pttkitap.net, başta öğrenciler olmak üzere kitaba ihtiyaç duyan yurttaşlar için Askıda Kitap kampanyasını başlatıyor.

Okuduğunuz kitapları başkaları da okusun istiyorsanız siz de kampanyaya destek olabilirsiniz. Kitabınızı paylaşarak büyüyebilirsiniz.

ASKIDA KİTAP NASIL ALINACAK

Türkiye’de ilk olan Askıda Kitap projesi, pttkitap.net internet sitesi üzerinden yürütülecek. Kampanya kapsamında kitap almak için başvurular ise destek@pttkitap.net e-mail üzerinden yapılacak.

Kampanyaya destek olanlar ve kampanyadan yararlanmak isteyenler pttkitap.net sayfası üzerinden kitap bağışında bulunabileceklerdir.





KİTABA ULAŞMAYAN KİMSE KALMASIN

Bir toplumun çağdaş medeniyetlerin seviyesine çıkmasının tek şartının okumak olduğunu biliyoruz. Siz de kampanyaya katılmak ve destek olmak istiyorsanız aşağıdaki linki tıklamanız yeterli.

Askıda Kitap kampanyası için tıklayın:



