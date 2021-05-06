Türkiye'de en çok kadınlar kitap okuyor

Türkiye'de en çok kadınlar kitap okuyor

Geçen yıl yapılan kitap okuma araştırmasına göre, Türkiye'de kadınlar erkeklerden daha çok kitaba zaman ayırıyor.

Koronavirüs salgınının tek olumlu etkisinin insanları okumaya yöneltmesine sebep olduğu açıklandı. Mart ayı ile başlayan salgın süreci ve salgına karşı alınan sokağa çıkma yasakları kitaba yönelime sebep oldu.

Kitap satışlarında artış yaşanırken en çok kitap alanların ise kadınlar olduğu belirtildi.

Pandemi sürecinde geçen yıllara göre kitap basımı düştü ancak internet üzerinden kitap satışları yüzde 70 arttığı, pandemi döneminde kitap okuyan 24-35 yaş grubu olurken bu dönem de en çok kitap okuyan yine kadınlar oldu.

SESLİ KİTAP DEİNLEMEDE ARTIŞ

Sanal kitap fuarları düzenlendi,okuyucu online olarak bu kitaplara indirimlerle ulaşabildi. Ayrıca bazı edebiyat grupları söyleşi ve konferanslarla okuyucuya ulaştılar.

Kitap okuma alışkanlıklarının yüzde 3 oranında düşerken, ama buna karşılık sesli kitap okumanın yüzde 14 oranında arttı.

TÜRKİYE'NİN YAYINCILIK BAŞARISI

İnsanlar bu süreçte kitaplara yolculuk yaptı. Kitapları keşfettikçe de diğer kitaplara merak sardı. Okuma oranı pandemide artmış oldu, Kitap basım oranları düştü; ama sektör olarak Türkiye dünyada altıncı sırada.

KİTAP KURTLARI KADINLAR

Şu anda Türkiye'de satılan kitapların yüzde 70’ini kadınlar alıyor, erkeler ise yüzde 30’da. 25-30 yaş ise en çok kitap alan yaş grubu oldu.