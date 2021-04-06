Türkiye'de en çok roman okunuyor

Türkiye'de en çok roman okunuyor

Çok satan ve okunan kitaplara bakıldığında roman türü ilk sırada. Buradaki ana etken, romanların zihni yormaması ve kolay okunabiliyor olması.

Kitap okumak insanoğlunun en önemli eylemlerinden biridir. Türkiye'de son yıllarda yapılan arştırmalara bakıldığında, okuma oranlarında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz.

PANDEMİDE ÇOK OKUDUK

Pandemi döneminde eve kapandığımız 2020 yılında kitap okuma sayısında artış söz konusu. Eve kapanan insanlar kitaba ulaşmada sorun yaşamadılar. Çünkü kitap alışverişlerini yayınevlerinin sitelerinde ve kitap satan diğer sitelerde yaptılar. Bu da okurların kitaba daha kolay ulaşmasını sağladı.

SON ÇIKAN KİTABA MERAK

Bazı zamanlar da en son çıkan bir kitaba olan merak ve istek listelerde bu kitabı kısa sürede olsa olsa üst sıralara taşımaktadır.

Fakat yazarının mevcut eserini yeni bir baskı yapıp güncel olaylarla süsleyip ve ilişkisel hale getirip yeniden kaleme alması bir kaç zaman önce yazılmış bu kitabı da yeniden sadece bir dönem bile olsa listelerde en üst sıralara yerleşmektedir.

ROMAN İLK SIRADA

Çok satan kitap kategorilerine bakacak olursak, dünya ve Türk klasikleri arasında kalan en çok okunan romanlar da görebilirsiniz.

Bunun yanında din, eğlence-mizah, felsefe-düşünce, kültür, psikoloji, siyaset, polisiye ve tarih kitaplarına da ilgi büyük.





TERCİH EDİLEN YAZARLAR

En çok tercih edilen yazarlara bakıldığında ise liste bir hayli kabarık. Hem Türk hem de yabancı ünlü yazar sayısı listede boy gösteriyor.

TERCİH EDİLEN YAZARLAR

İşte o yazarlar...

Stefan Zweig, Gülseren Budayıcıoğlu, Sabahattin Ali, Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal, Doğan Cüceloğlu, Ahmet Ümit, Dostoyevski, İskender Pala, George Orwell, Cengiz Aytmatov, İlber Ortaylı, Mustafa Kutlu, Paulo Coelho, Franz Kafka, Jose Saramago, John Steinbeck, J. K. Rowling, Lev Nikolayeviç Tolstoy, Gabriel Garcia Marquez, Albert Camus, Cemal Süreya, Orhan Pamuk, Peyami Safa, Ayşe Kulin, Elif Şafak, Necip Fazıl Kısakürek, Anton Çehov gibi büyük yazarları listelerde her zaman görmek mümkün.

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