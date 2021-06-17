Türkiye'de gazetecilerin yazdığı polisiye romanlar çok seviliyor

Son yıllarda gazetecilerin yazdığı polisiye romanlar çok sevilmeye başlandı. Yazarlara taş çıkartacak kitaplar Türkiye'de çok okunan kitapların başında geliyor.

Gazeteciler daha çok inceleme ve araştırma kitaplarını yazıyor. Ama bunun yanında roman ve edebiyatta da varlar. Özellikle polisiye roman yazma konusunda mahir olduklarını söyleyebiliriz.

Haluk Şahin'in kitapları bu konuda referans verilebilir. Öte yandan gazeteci Elçin Poyrazlar'ı da yazmadan geçmemek lazım. Ercan Öztürk de keza öyle..

Polisiye edebi bir türdür, ciddi bir iştir. Polisiye okumak da hafife alınacak bir iş değildir. Okuyanlar da has edebiyatseverlerdir.

Gazetecilik ve polisiye arasında çok yakın bir ilişki var. Gazeteciler hem polisiye kitap yazmış, hem de polisiye eserlere soruşturmacı olarak girmiş yan karakterler olmuştur.

TÜRKİYE'DE POLİSİYE

Polisiye konusunda Türkiye İngiltere, Fransa ve Amerika’dan sonra dördüncü ülkedir. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde çok başarılı örnekler verilmiştir. Gazeteci yazarlar polisiye romanda başı çekmişlerdir.

Polisiye roman genellikle son yıllara kadar edebiyatın küçümsediği popüler roman türüne soktukları değer vermedikleri bir edebi türdü.





CİNAYET ŞARTI ARANMAZ

Polisiye romanda illa cinayet olacak diye bir şey yoktur. Polisiye romanda suç vardır. Muamma vardır.

Türkiye’de ilk çevrilen hikaye Sherlock Holmes Dilenci isimli bir öyküdür. Sherlock Holmes’in yazarı Arthur Conan Doyle 56 uzun öyküsü vardır. 41’inde cinayet yoktur.





EDEBİYATIN BİR TÜRÜ

Polisiye romanı muamma içeren suçun anlatıldığı eserlerdir. Polisiye de edebiyatın bir türüdür.

İLK ÖRNEKLER...

Avrupa’da polisiye romanın ilk örnekleri ülkemizde verilmiştir. Bizdeki ilk polisiye roman 1873 yılında gazeteci-yazar Münir Süleyman Çapanoğlu’nun deyimiyle ‘Efendi Babamız’ denilen Ahmet Mithat Efendi’nin Tercümanı Ahval Gazetesi’nde tefrika edilen Esrar-ı Cinayat romanıdır.





ÇOK SEVİLDİ, BEĞENİLDİ

Esrar'ı Cinayet dört dörtlük bir romandır, büyük ilgi görür. 1884 yılında kitap olarak yayınlanır. TGC’nin Başkanlarından Cevat Fehmi Başkut da Valide Sultanın Gerdanlığı isimli çok başarılı bir polisiye roman yazmıştır.

Ergül Tosun

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