Türkiye'de Nobel Edebiyat adaylığı neden çıkmıyor

Son yıllarda Türkiye'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday olan bir isim yok. Bu alanda naçizane bir şeyler karaladık.

Yazar Orhan Pamuk'un tartışmaların odağında 2006'da aldığı Nobel Edebiyat Ödülü hala tazeliğini korurken, yeni isimlerin aday gösterilmemesi edebiyatın ana gündem konularından biri olmalı.

Nitekim, Türk edebiyatında eserleri pek çok dile çevrilen ve çok okunan yazarlar var. Nobel'e aday olan ilk kadın yazarın Layla Erbil olduğunu düşünürsek daha da başka aday çıkmadı.

TÜRK EDEBİYATI NEREYE?

Türk edebiyatı nereye sorusuyla devam edelim. Yukarıda da değindiğimiz gibi alanında son derece uzman ve usta kalemler mevcut. Fakat 15 senedir hiçbir yazarın Nobel'e aday gösterilmemesi ve bu alanda yapılan herhnagi kampanya da olmayınca edebiyatımız uluslararası arenada söz sahibi olamıyor.

NE YAPMALI?

Peki ne yapmalı? Yapılacak ilk iş Türk edebiyatını ve yazarlarını dünyaya tanıtmak bu kapsamda çalışmalar yapmaktır. Hem okurlar, yayınevler hem de okurlar ele ele verirse ve tabi biraz da diplomasinin desteğiyle üstesinden gelinebilir. Öte yandan yetkin ve kaliteli eserler vererek Türk edebiyatında söz ettirebiliriz.

Ergül Tosun

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