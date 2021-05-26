Türkiye'de şiir okuru istenilen seviyede değil

Türkiye'de en az tercih edilen şiir kitapları oluyor. Oysa biribirinden değerli şairlerimiz varken, böyle bir durum neden ortaya çıkıyor? Gelin birlikte bakalım...

Şiire ihtimam okura saygının bir göstergesidir. Şair şiirinin ilk okuru olarak pek tabi titizlenecek, müşkülpesent olacak. İnce eleyip sık dokuyacak. Duyguyu verecek en doğru sözü bulmak için uykusuz kalacak, açlığını unutacak.

Kolayca, bir çırpıda söylenmiş gibi görünen ama düşündükçe derinleşen o sözü yakalamanın, çoğaltabilmenin, yolunu bulacak. Okuru peşi sıra alıp götüren mısraları yakalayıp baş tacı edilecek şiiri yazacak.

Şiir insanın ne kadar değerli ve biricik olduğunu hissettirdiği için değerlidir. Aynen milletinin ve ülkesinin kıymeti gibi. Bu bakımdan şiir, hakikat ve sahiciliğin en sarih şekilde gösterilebildiği sahadır.

ŞİİRİN DUYGU YOĞUNLUĞU

Milletin tözünü, memleketin mayasını duraksamadan ve sorgulamadan şiirle algılayabiliriz. Şiirin özü ile milletin ve kişioğlunun ruhu denkleşebilir. Bu zaman ile de ilgili bir şey.





NEDEN ŞİİR OKUMUYORUZ?

Çok haksızlık etmek istemiyoruz ama elbette gerçek şiir severler vardır ve okumaya devam ediyorlardır. Biz daha çok neden okumuyoruz sorusu üzerine durmak istiyoruz.

Birincisi; edebi türler arasında bir tercih yapamamak ve yeterince zaman ayıramamak. Bunun yanında, gelişen teknolojiyle birlikte, her şeyin telefondan ve tabletten ulaşılabilmesi.





ŞİİRDEN ANLAMAK

Şiir mi okumak isteyen birisi kolayca buna ulaşabiliyor. Ama kitap için bu biraz zor; ancak eski kitapları okuyabilir. Şiir okumuyoruz çünkü; şiirden anlamak lazım, o derin duygu yoğunluğunu iyi özümsemek lazım.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com