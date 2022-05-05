Türkiye'nin deniz canlılarıyla ilgili en kapsamlı kitap: Deniz Canlıları

Türkiye’nin deniz canlılarına yönelik en kapsamlı kaynağı olan Akdeniz’den Ege’ye Karadeniz’den Marmara’ya, 232 tür ve 600’ün üzerinde fotoğrafın yer aldığı Deniz Canlıları kitabı...

İstanbul Akvaryum sponsorluğunda biyolog Mert Gökalp’in kaleme aldığı ve 20 yıllık fotoğraf arşivinden derlenen Deniz Canlıları kitabı, deniz severlerle buluştu.

Toplamda 3 kitaptan oluşacak ve serinin ilk kitabı olan ve 528 sayfadan oluşan “Deniz Canlıları"; kıkırdaklılar, balıklar, deniz kaplumbağaları ve memeliler olmak üzere 232 tür ve 600’ün üzerinde fotoğraf ile su altının muhteşem dünyasına ışık tutuyor.

Akdeniz’den Ege’ye, Karadeniz’den Marmara’ya kadar Türkiye denizlerinde yaşayan canlılar hakkında fotoğraf ve çizimlerle birlikte detaylı bilgilerin yer aldığı kitapta, denizsel türlerin tanınmasına ve farkındalık oluşmasına katkı sağlanıyor.

"Rehber kitap"

Deniz Canlıları kitabının fotoğraf kalitesi açısından, canlıyı tanımaya uygun daha kaliteli fotoğraflar vermeyi hedefleyen görsel ve yazılı bir kaynak olduğunu belirtilen biyolog Mert Gökalp; “Bu rehber kitap, kullanım kolaylığı ve sayfa sayısı dikkate alınarak, canlı sınıflandırmasına uygun olacak şekilde sıralı üç cilt halinde tasarlandı. Elinizdeki kitap Kıkırdaklılar, Balıklar, Deniz Memelileri ve son olarak da Deniz Kaplumbağalarını içermekte. Bu eserin ardından yayımlanacak 1 numaralı kaynak kitapta algler, süngerler, knidliler, taraklılar ve deniz solucanları; 2 numaralı kaynakta ise yumuşakçalar, kabuklulular, derisi dikenliler, tulumlular ve tosun hayvancıklarını bulacaksınız." şeklinde konuştu.