Türk'ün Dostoyevski İle Sınavı kitabıyla sıra dışı bir okuma Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun yazdığı Türk'ün Dostoyevski İle Sınavı kitabı, ünlü yazarın düşünce dünyasına dalmakla yetinmiyor; aynı zamanda okurları bir sınavla baş başa bırakıyor.

ensonhaber.com

Dostoyevski insan denen canlının en kutsal olanla en bayağı olan arasında hızla gidip gelebilme yeteneğini, insanın bitmek bilmeyen hükmetme isteğini, onun en karanlık yanını ortaya koymaya çalışır.

Dünya ve Rus edebiyatının tartışmasız en önemli yazarlardan Fyodor Dostoyevski'yi anlatan bu çalışmada, ünlü yazara dair sınav var.

Satır aralarında onun izini sürüyoruz. Dostoyevski gibi bir yazın devinin sürgünle geçen çile dolu yaşamının yanı sıra, hayatını yönlendiren yazma tutkusuna ve edebiyatla kurduğu kuvvetli bağa şahit oluyoruz.

Dostoyevski’nin kahramanlarıyla kurduğu ilişkinin bir benzerini Vedat Özdemiroğlu Dostoyevski’yle kurmuş. Onu anlamamızı, onun kendi içinde de altüst oluşlara boğulan yanını kabullenmemizi, üslubunu kavramamızı ve içselleştirmemizi sağlamış.

Bir yazarın Sınavı

Vedat Özdemiroğlu size Dostoyevski kitaplarının yanına mütemmim bir cüz gibi koyabileceğimiz 222 sorulu Dostoyevski Sınavı'nı sunuyor.

Bir insanın yaşadığı sürece herhangi bir Dostoyevski kitabı okumadan bu dünyadan geçip gitmesinin kişinin kendine yapabileceği en büyük haksızlık olduğunu söylemiştim bir yerlerde.

"Bir şey daha yapmalıyız"

"Şimdi belki bir şey daha yapmalıyız, Dostoyevski kitaplarının yanına mütemmim cüz gibi koyabileceğimiz Vedat Özdemiroğlu’nun 222 sorulu Dostoyevski Sınavı’ndan geçmek."

Ercan Kesal

Başvuru kitabı

Edebiyat tarihinin kilometre taşlarından olan Dostoyevski’yi ve eserlerini yakından tanımak isteyen herkes için nitelikli bir başvuru kitabı…