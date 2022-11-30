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    Tüyap Kitap Fuarı, Kitabın Büyülü Dünyası temasıyla cumartesi başlıyor

    İki yıldır pandemiden dolayı yapılamayan Tüyap Kitap Faurı, 3 Aralık Cumartesi kapılarını kitapseverlere açıyor. Fuarın bu yılki ana teması ise "Kitabın Büyülü Dünyası" olacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:27
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    Tüyap Kitap Fuarı, Kitabın Büyülü Dünyası temasıyla cumartesi başlıyor

    9. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 3-11 Aralık'ta Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

    Kitapseverlerin pek çok yayınevini bir arada bulma ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulacakları fuara, yurt içi ve yurt dışından bine yakın yayınevi ile sivil toplum kuruluşu katılım sağlayacak.

    "Kitabın Büyülü Dünyası" temasıyla gerçekleşecek fuarda fantastik edebiyata, bilim kurguya ve büyülü gerçekçilik akımına odaklanılacak.

    Tüyap Kitap Fuarı, Kitabın Büyülü Dünyası temasıyla cumartesi başlıyor #1

    Yazar ve okur buluşması

    Fuar; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300'e yakın kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde 2 bine yakın yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı bulabilecek.


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