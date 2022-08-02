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    Tüyler ürpetici, soluk soluğa bir polisiye: Ev Arkadaşı Cinayeti

    aranlık Göl, Gecenin İçinden ve Unutulmuşlar Şehri’nin çok satan ödüllü yazarı Sarah Bailey, polisiye serisine aksiyon dolu yeni kitabı Ev Arkadaşı ile devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 08:47
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    Tüyler ürpetici, soluk soluğa bir polisiye: Ev Arkadaşı Cinayeti

    Nefes kesen bir polisiye; Üç ev arkadaşı...

    Gizemli bir gecenin ardından ölü bulunan Evelyn, cinayetle suçlanan Alex ve ortadan kaybolan Nicole…

    O gece üç ev arkadaşı arasında gerçekten ne oldu? Genç gazetecinin katili amansızca araştırması ailesini tehlikeye atacak mı? Olive Groves ve kameramanı Cooper’ı zor, dolambaçlı bir dava bekliyor.

    Bu üç kadının sırlarla dolu yaşamı ve Ev Arkadaşı Cinayeti davası Avustralyalılar için neredeyse on yıldır merak unsurudur.

    Kayıp bir kadın

    Genç bir gazeteci olan ve davayı senelerdir araştırmaktan vazgeçmeyen Olive Groves, kayıp kadının ölü bulunmasıyla bir kez daha olayların içine çekilir ama bu kez yalnız değildir.

    Mesleğini eski usullere göre yapmaya devam etmek isteyen Oli ile teknoloji çağının tüm inceliklerini bilen Cooper dava için artık bir aradadır.

    Tüyler ürpetici, soluk soluğa bir polisiye: Ev Arkadaşı Cinayeti #1

    Kitaptan

    Karanlık Göl, Gecenin İçinden ve Unutulmuşlar Şehri’nin çok satan ödüllü yazarı Sarah Bailey, polisiye serisine aksiyon dolu yeni kitabı Ev Arkadaşı ile devam ediyor. Üç ev arkadaşı, biri ölü, biri kayıp ve diğeri cinayetle suçlanıyor.

    Kitap için ne dediler

    "Ev Arkadaşı, olay örgüsü ve karakterleriyle Bailey’nin bir diğer bağımlılık yaratacak romanı.”

    Publishers Weekly

    “Melbourne sokaklarının rüzgârı sayfalarda canlanırken gerilim bir an olsun düşmüyor… Yazarın yeteneğine hayran kalmamak imkansız.”

    Good Reading


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