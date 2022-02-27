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    Ultra Çocuk ile Harika Köpek'in inanılmaz maceraları

    İngiliz yazar Ben Davis'in, insanlar ve köpekler arasındaki koşulsuz sevgiyi hem hüzünlü hem de eğlenceli bir anlatıya dönüştürdüğü Ultra Çocuk ile Harika Köpek, belleklerden silinmeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 14:09
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    Ultra Çocuk ile Harika Köpek'in inanılmaz maceraları

    Doğdukları günden beri hiç ayrılmayan ultra çocuk George ile harika köpeği Gizmo'nun büyüme ve olgunlaşma hikâyesini sayfalarına taşıyan bu bol ödüllü kitap, olumsuz durumlara karşı tek yürek olmanın ve cesur davranmanın gerekliliğini hatırlatıyor.

    Muzip dili, sağlam kurgusu ve Julia Christians'ın resimleri eşliğinde, okurlara inanılmaz maceralar yaşatan eser aynı zamanda; ebeveyn ayrılığı, sevdiklerini kaybetme, anksiyete, akran zorbalığı, yalnızlık gibi çocukların duygu dünyalarını altüst edebilecek hassas konulara da dikkat çekiyor.

    Ultra Çocuk ile Harika Köpek in inanılmaz maceraları #1

    KAHKAHA ATTIRAN KİTAP

    Hem de hiç dinmeyecek bir özlemle... Görüşü üstüne temellendirdiği Ultra Çocuk ile Harika Köpek, kahkaha attırırken gözleri nemlendirmeyi başaran kitaplardan.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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