Uluslararası Bokker Ödülü'nün sahibi Bulgar yazar Georgi Gospodinov oldu Edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri kabul edilen Booker Uluslararası Ödülü'nü, Time Shelter adlı romanıyla Bulgar yazar Georgi Gospodinov kazandı.

AA

Edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri kabul edilen Booker Uluslararası Ödülü'nü, bu yıl, "Time Shelter" adlı romanıyla Bulgar yazar Georgi Gospodinov kazandı.

Angela Rodel tarafından çevrilen yazar Georgi Gospodinov'un "Time Shelter" adlı kitabı, International Booker ödülünü kazanan Bulgarca yazılmış ilk kitap oldu.

Ödülün sahibi oldu

Georgi Gospodinov, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sky Garden'da düzenlenen törene kitabın çevirmeni Angela Rodel ile katıldı.

Yazara dair...

Georgi Gospodinov, Bulgar yazar, şair ve oyun yazarıdır. En çok çevrilen ve uluslararası ödüle layık görülen Bulgar yazarlardan ve çağdaş Avrupa edebiyatının önde gelen seslerinden biridir. Karmaşık anlatıları, yakın Doğu-Avrupa geçmişinin hatırası ve Avrupa'nın ve dünyanın mevcut kaygılarıyla meşgul.