Umberto Eco’dan genç yazarlara Nobel uyarısı

İtalyan büyük yazar Umberto Eco, kendisinden tavsiye almak isteyen genç yazar adaylarına "Hemen acele etmeyin, Nobeli alacağım diye diyedüşünmeyin" cevabını vermiş.

Ortaçağ uzmanı, romancı, akademisyen ve ünlü entelektüel Umberto Eco, gençlerin çoğu zaman kendisine "Bana yazma ile ilgili tavsiye verir misiniz?" şeklinde müracaat ettiğini anlatıyor.

Eco ise onlara cevabının, "Benim tavsiyem şöyleydi: Siz onbaşı, çavuş, teğmen ve adım adım bu aşamalardan geçmeden general olamazsınız. Hemen Nobel ödülü almanın hayalini kurmayın. Çünkü bu her türlü edebiyat kariyerini bitirir." şeklinde olduğunu anlattı.

Umberto Eco, 1977 yılında öğrencilerine akademik çalışmalarında rehberlik edecek “How to Write a Thesis” (Tez Nasıl Yazılır) isimli ince bir kitap yayınlamıştı. Kitap edebiyat öğrencilerine akademik çalışmalarında yardım için hazırlansa da yazma sürecinin birçok aşamalarına değiniyor.

Kitabın bir bölümünde ise Eco öğrencilere yazma ile ilgili tavsiyelerde bulunuyor:

"SİZ PROUST DEĞİLSİNİZ"

"Siz Proust değilsiniz. Uzun cümleler kurmayın. Eğer aklınıza gelirse onları yazın ve sonra bölün.” Cummings değilsiniz. Cummings Amerikan avangart şairdi ve bir avangart şair olarak yapması gerekenleri yapardı. Ancak siz avangart şair değilsiniz. Tezinizin konusu avangart şiirler olsa bile."





"HEMEN NOBEL HAYALİ KURMAYIN"

Eco ayrıca yazıların sindirilebilir parçalara ayrılması tavsiyesini de şöyle dile getiriyor: "Sık sık yeni paragrafa başlayın. Mantıksal olarak gerekli olan ve metnin akışının gerektirdiği zamanlarda yapın. Ne kadar çok yaparsanız o kadar çok iyi. Hemen Nobel Ödülü almanın hayalini kurmayın."

Ergül Tosun

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