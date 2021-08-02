Umberto Eco'nun Gülün Adı romanı neden çok sevildi

Umberto Eco'nun Gülün Adı romanı neden çok sevildi

İtalyan romancı yazar Umberto Eco'nun yayınlandığında büyük ses getiren dev romanı Gülün Adı, kitapseverler tarafından hala beğeniyle okunuyor. Bu yazıda romanın çok okunması üzerinde duracağız.

Gülün Adı romanını okudum, hayran kaldım...

Hani bazı kitaplar vardır ya birden fazla okunur. Gülün Adı romanı böyle bir romandır. 750 sayfalık bu dev romanı bir solukta okuduğumu belirtmek isterim.

Nitekim, bir an olsun bile kitabı elinizden bırakamıyorsunuz, benim elimden düşmediği gibi. Bir manastırda işlenen cinayetleri konu edinen Gülün Adı, yazarı Umberto Eco'ya büyük bir ün kazandırdı.

15 Şubat 2015'te hayatını kaybeden büyük yazar, geride dev bir miras bıraktığının elbette farkındadır. Bize de bu farkındalığının önemini bilmek kalıyor.

Filozof, yazar, gazeteci, Orta Çağ uzmanı Umberto Eco’un Gülün Adı kitabı, 1980 yılında yayınlandı.

Ülkemizde ise 1999’da okuyucularla buluşan dev roman, Eco’nun evrenselliği yakalamasını sağlamıştır. Umberto Eco'nın incelikli kaleminden çıkan roman, okurlar tarafından adeta bir solukta okundu. Peki neydi bu romanın sırrı?

Öncelikle yazarın Orta Çağ gibi karanlık ve gizmeli bir konuyu çok yönlü ve derinlemesine işmesiydi. Öte yandan Eco'nun geniş tarih bilgisi ve romanın polisiye edebiyat özelliğini taşımasıydı.

Çünkü manastırda ard arda işlenen cinayetler ve bunları araştırmak için gönderilen William ve yardımcısı Adso'nun gizemli yolculuğuna tanık olacaksınız.





Sayfa: 750

BEYAZ PERDEYE TAŞINDI

Roman, çeşitli dergi, gazete ve dernekler tarafından "Yüzyılın 100 romanı" ve tüm zamanların çok okunan, beğenilen en iyi 100 polisiye kitabı arasında yerini alan Gülün Adı, Umberto Eco’un başyapıtıdır. Ünlü kitap Gülün Adı, Fransız yönetmen Jean-Jacques Annaud tarafından 1986’da sinemaya uyarlandı.

Umberto Eco

PEK ÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

Yayınlandığında birçok dile çevrilen Gülün Adı, evrensel ölçekte bir eserdir. Roman yayınlandığında Hristiyan din adamları tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştır.

Bu eleştiriler doğrultusunda romanı beyaz perdeye taşıyana Jean-Jacques Annaud, yazarın kitaptaki yergilerini filme yansıtmayarak, gelebilecek olumsuz tepkileri de böylece önlemiş oldu.

Filmden bir sahne...

TÜM ZAMANLARIN ÇOK OKUNAN ROMANI

Umberto Eco’un tüm zamanların çok okunan kitabı, Orta Çağ’da Vatikan ve İtalya’da yaşanan siyasi çekişmeleri ve anlaşmazlıkları merkezine taşırken, manastırda görevli rahiplerin esrarengiz biçimde hayatlarını kaybetmeleri ve bu cinayetleri sırrını çözmek için manastıra giden Frensisken, William ve Adso adlı ana karakterler etrafından cereyan ediyor.

TARİHİ BİR YOLCULUK

13. yüzyılda geçen romanda, birden fazla faktörü bulmak olası. Yazar, kitabından Orta Çağ’ın bütün toplumsal, siyasal, sosyal ve kültürel bileşenlerini bir potada eriterek okuyucularını edebiyat ve tarih sarmalında yolculuğa çıkartıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com