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    Umberto Eco'nun kült eserleri

    Umberto Eco'nun kült eserleri

    İtalyan yazar Emberto Eco, Gülün Adı gibi harika bir romanı dünya edebiyatına kazandırmıştı. Seçkimizde hem Gülün Adı hem de diğer kitapları yer alıyor.
    • Özel İçerik
    • 04.05.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 11:58
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    Romancı, gazeteci, anlatıbilimci, göstergebilimci, düşünür, Ortaçağ tutkunu, popüler kültür gözlemcisi…

    Çağımız düşün, kültür ve edebiyat dünyasının tartışmasız değerlerinden Umberto Eco, 2016'da aramızdan ayrılırken ardında değerli bir külliyat bıraktı.

    Yaşamı boyunca üretmiş, araştırmış, sorgulamış, çekmecelerini sayısız yazı taslağıyla, listeyle, şemayla doldurup taşırmış Eco’nun metinleriyle ilk kez temas kuracak okurlar için onun çok yönlü üretimlerini yansıtacak bir okuma listesi hazırlamaya çalıştık..

    Yanlış Okumalar

    Umberto Eco nun kült eserleri #1

    1959-1961 arası avangard edebiyat dergisi Il Verri’de “Il diario minimo” (Küçük Günce) başlıklı köşesi için kaleme aldığı denemelerden oluşan Yanlış Okumalar, Eco’nun gündelik yaşantıdan edebiyata, yüksek kültürden popüler kültüre ilişkin gözlemlerinden oluşuyor.

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    Sayfa: 168

    Gülün Adı

    Umberto Eco nun kült eserleri #2

    Eco’nun 1980’de yayımlanan ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu ilk romanı, edebiyatbilim literatüründe İtalya’nın ilk postmodern yapıtlarından sayılıyor. Yazarın bizi 14. yüzyılda bir Benedikten manastırındaki gizemli olaylara sürüklediği Gülün Adı polisiye roman kurgusuna dayanıyor; ancak bu kurgu –açık ve örtük göndermelerle– Hıristiyanlık düşüncesine ilişkin kuramsal tartışmalarla harmanlanıyor. Roman, aynı isimle 1986’da Jean-Jacques Annaud tarafından beyazperdeye uyarlandı, başrolü Sean Connery oynadı.

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    Sayfa: 740

    Foucault Sarkacı

    Umberto Eco nun kült eserleri #3

    Eco’dan çok katmanlı, farklı düzlemlerde okumalara olanak tanıyan bir diğer edebiyat şöleni. 1988’de yayımlanan Foucault Sarkacı üç kafadarın maceraları üzerinden okültizmin, gizli bilimlerin, komplo teorilerinin, bilim-büyü kardeşliğinin, kısacası irrasyonel düşüncenin 500 yıllık tarihini anlatıyor.

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    Sayfa: 912

    Açık Yapıt

    Umberto Eco nun kült eserleri #4

    Çağdaş yapıt poetikalarına yön vermiş Açık Yapıt, ilk kez yayımlandığı 1962’de dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 344

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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