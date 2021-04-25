Umberto Eco'un Gülün Adı kitabı üzerine

Ben Okurum'un yeni bölümünde Umberto Eco'nun başyapıtı Gülün Adı'nı, Türkiye'nin polisiye edebiyattaki bir numaralı ismi Ahmet Ümit ile konuştu.

Kitapseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği podcast serisi "Ben Okurum" yeni bölümünün odağına, İtalya’nın 20. yüzyılda yetiştirdiği en önemli entelektüel olarak kabul edilen yazar, felsefeci, akademisyen Umberto Eco’nun başyapıtı Gülün Adı’nı alıyor.

1980 yılında yayımlanan romanında Eco, o güne kadar biriktirdiği Orta Çağ, Hristiyanlık, estetik, göstergebilim alanındaki bilgilerini alıp bir polisiye roman örgüsünün içine oturtuyor.

FİLME UYARLANDI

Deniz Yüce Başarır, başrollerinde Sean Connery ve Christian Slater’in oynadığı 1986 yılındaki film uyarlamasıyla da hakkında çokça konuşulan, dünyanın en çok satan romanlarından biri olan Gülün Adı’nı, Türkiye’nin polisiye edebiyatın ve suç romanlarının usta kalemi Ahmet Ümit ile konuşutu.

İtalyan yazar, düşünür Umberto Eco

ÇOK YÖNLÜ KÜLTÜR ADAMI

Söz konusu, Eco gibi çok yönlü bir kültür adamı ve onun ufuk açıcı romanı olunca, Başarır’ın seçtiği alıntılarla renklenen sohbet mizahtan iktidara, korkulardan kitaplara kadar uzanıyor.

Satın almak için tıklayın:

UMUDU ARTTIRAN YAZARLAR

Sohbetle bilgiyi buluşturan Ben Okurum'un yeni bölüm konuğu Ahmet Ümit "Umberto Eco gibi insanlar umudu artıran, ufuk açıcı, hayatın kalitesini fark etmemizi sağlayan insanlar. Benim için kıymetli bir insan.” yorumunu yapıyor ve sözlerine “Bazı insanlar var sadece yazdıklarıyla değil, hayatlarıyla da esinleyici oluyorlar. Umberto Eco da onlardan biri. " dedi.

"48 YAŞINDA ROMAN YAZDI"

"48 yaşında roman yazıyor ve dünyanın en önemli romancılarından biri. Tek tip düşünce, sadece inanca bağlı yaşam, tek adam, tek dil, tek din, tek bayrak, bu teklik meselesi dünyanın en korkunç meselesidir. Bir toplumu batırmak için daha elverişli bir yol yoktur." diye konuştu.

KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ

Ümit, romandaki kütüphanenin bu anlamda çok önemli bir figür olduğuna dikkat çekerek "Kütüphane niçin vardır? Bilginin paylaşılması için. Fakat buradaki kütüphane kapatılmış, insanların paylaşımına yasaklanmış. Çünkü bilgi ortaya çıktığı zaman o skolastik yıkılıyor. İnanç tartışılmaya başlıyor." şeklinde konuştu.

ORTAÇAĞ'DAKİ ÇATIŞMA

Ahmet Ümit romanın karakterlerini ise “Gülün Adı’ndaki William ve çömezi Adso karakterleri tümüyle dedektif geleneğine uygun. Eco, Sherlock Holmes ve Watson’dan yola çıkmış, ama kişilik özelliklerini değiştirmiş. Esas kıymetli olan, bu iki karakteri Ortaçağ’daki çatışmanın ortasından çıkarmış olması." biçiminde yorumladı.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com