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    Ünal Şahin'den heyecan verici polisiye: Üçten Geriye

    Dr. Şahin Ünal’ın tıp bilgilerini, başarılı yazarlığı ve polisiye kurgu üzerine olan merakıyla harmanladığı yeni romanı Üçten Geriye, Epsilon logosuyla okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 10:20
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    Ünal Şahin'den heyecan verici polisiye: Üçten Geriye

    Dr. Şahin Ünal, ordunun yetenekli askerlerini kaybetmemek için başlattığı gizli bir projeyle başlayan hikâyesini, insan fıtratıyla askeri yargıların çatışması üzerinden örüyor.

    Beynin küçücük bir bölümünün, amigdalanın, adeta pimi çekilmiş bir el bombasına dönüşmesini anlatan Üçten Geriye, kestirilemeyen ve şaşırtıcı eşikleriyle okuruna yüksek dozda heyecan vadediyor.

    Ünal Şahin den heyecan verici polisiye: Üçten Geriye #1

    Ünal Şahin

    RAFLARDA

    Özel bir vakıf hastanesinde başhekim yardımcılığı görevini sürdürürken bir yandan da heyecanla okunan kitaplara imza atan Dr. Şahin Ünalın yeni polisiye gerilim romanı Üçten Geriye, Epsilon’dan çıktı.

    Ünal Şahin den heyecan verici polisiye: Üçten Geriye #2

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    Sayfa: 432

    "TAVSİYE EDERİM..."

    "Amigdala... Şahin Ünal’ın usta yazarlığıyla tıp birikimini, hayal gücüyle psikolojiyi harmanlayan romanının anahtar kelimesi amigdala. Başkalarının hayatının sizin için nasıl bir karabasana dönüşebileceğini merak ediyorsanız, bu kitaba hemen başlamanızı tavsiye ederim."

    Zülfü Livaneli

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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