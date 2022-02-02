Ünlü filozoflar yaşamın anlamını anlatıyor: İyi Yaşamın Anlamı

İyi Yaşamın Anlamı, Batı medeniyetinin temel taşlarını oluşturan 12 büyük filozofun yaşamları ve çalışmaları üzerinden yaşamın sırrını arayan bir yolculuk hikayesidir.

Büyük filozoflardan oluşan bu küçük grubun, yaşam için rol model olarak hizmet edip etmediğini inceleyen yazar James Miller, iyi bir yaşam için bir rehber olarak felsefenin gerçek kullanımının kaybolduğuna inanıyor.

Kitabın arkasındaki fikir, felsefenin ezoterik araştırma ve bilgi değil, daha çok filozofların söylemleri ve eylemleri arasındaki tutarsızlıklar, yaşamları boyunca rol model olup olamadıkları.

Nasıl yaşamalı?

Bu soruya cevap vermek kolay değil. James Miller, 12 ünlü filozofun biyografileriyle bu coşkulu tartışmaya İyi Yaşamın Anlamı’nda geri dönüyor.

Miller, 12 ilginç bilgelik âşığının izinde, okurunu felsefi bir yolculuğa çıkarıyor ve bu yolculukta sorgulanmış bir hayatı, kendini bilmeyi ve gerçeği keşfetmeyi vaad ederken nasıl yaşamak gerektiği sorusuna da cevap arıyor.

Sayfa: 504

FİLOZOFLARIN AYDINLANMA HİKAYELERİ

Platon’un bir tirana öğretmenlik yaparak ününü tehlikeye atmasından, Rousseau’nun kusursuz bir erdemle yaşamayı heves etmesine; Diyojen’in gün ışığında elinde yanan bir lambayla gezip insan aradığını söylemesinden, Augustinus’un Tanrı’yı kendi içinde bulmasına kadar filozofların aydınlanma hikâyeleri, felsefe ve düşünce tarihimize katkıları inceleniyor.

KİTAP TÜRKÇEDE

Zengin anekdotlarıyla İyi Yaşamın Anlamı, felsefeye ilginin bugün de devam etmesini haklı çıkaran ve iyi bir hayat sürmekle ilgili en acil soruları keşfeden bir kitap.

Hayatı inceleyip sorgulamayı bir yaşam biçimi haline getirmiş bu isimler, hayatı anlama ve daha iyi kılma yolunuza ışık tutacak. The Kitap Yayınları etiketiyle yayıNlanan İyi Yaşamın Anlamı artık Türkiye’de