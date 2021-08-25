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- Ünlü Fransız düşünür ve yazar Jean-Luc Nancy, hayatını kaybetti
Ünlü Fransız düşünür ve yazar Jean-Luc Nancy, hayatını kaybetti
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 12:16
- Güncelleme : 25.08.2021 - 12:21
Jeanc Na Luncy’nin Türkiye’deki yayıncıları arasında yer alan Metis Yayınları, haberi sosyal medya hesabından, "Metis’te 'Alman Felsefesi Üstüne Diyalog' (Alain Badiou ile) söyleşi kitabına yer verdiğimiz Jean-Luc Nancy’nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleriyle paylaştı.
Jean-Luc Nancy, demokrasi, siyaset, dil ve siyaset konuları üzerine çalışmaktaydı.
KİMDİR
Post-yapısökümcü bir isim olan düşünür Jean-Luc Nancy; demokrasi, özgürlük, sanat, dil ve siyaset konularında felsefe yapmaktadır. Düşüncelerinde Martin Heidegger ve Jacques Derrida’nın tesirleri olan filozofun birçok eseri Türkçeye çevrilmiştir. Nancy’nin Türkçeye çevrilen eserlerinden bazıları şöyle: ‘Özgürlük Deneyimi’ (Ara-lık, 2006), ‘Tanrı, Adalet, Aşk, Güzellik’ (Monokl, 2011), ‘Dünyayı Yaratmak ya da Küreselleşme’ (Monokl, 2014), ‘Filmin Apaçıklığı’ (Küre, 2013), ‘Alman Felsefesi Üstüne Diyalog’ (Metis, 2017)