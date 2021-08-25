Ünlü Fransız düşünür ve yazar Jean-Luc Nancy, hayatını kaybetti

Ünlü Fransız düşünür Jean-Luc Nancy, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Jeanc Na Luncy’nin Türkiye’deki yayıncıları arasında yer alan Metis Yayınları, haberi sosyal medya hesabından, "Metis’te 'Alman Felsefesi Üstüne Diyalog' (Alain Badiou ile) söyleşi kitabına yer verdiğimiz Jean-Luc Nancy’nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

Jean-Luc Nancy, demokrasi, siyaset, dil ve siyaset konuları üzerine çalışmaktaydı.

KİMDİR

Post-yapısökümcü bir isim olan düşünür Jean-Luc Nancy; demokrasi, özgürlük, sanat, dil ve siyaset konularında felsefe yapmaktadır. Düşüncelerinde Martin Heidegger ve Jacques Derrida’nın tesirleri olan filozofun birçok eseri Türkçeye çevrilmiştir. Nancy’nin Türkçeye çevrilen eserlerinden bazıları şöyle: ‘Özgürlük Deneyimi’ (Ara-lık, 2006), ‘Tanrı, Adalet, Aşk, Güzellik’ (Monokl, 2011), ‘Dünyayı Yaratmak ya da Küreselleşme’ (Monokl, 2014), ‘Filmin Apaçıklığı’ (Küre, 2013), ‘Alman Felsefesi Üstüne Diyalog’ (Metis, 2017)